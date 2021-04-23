Талантливый певец Богдан Муха претендует на участие в Atlas Weekend: житомиряне могут помочь земляку

Наш талантливый земляк из Житомирской области Богдан Муха, который работал в Житомирской филармонии и часто пел на улице Михайловской
, покорил всю Украину прекрасным голосом на проекте "Голос страны
".
Теперь парень имеет все шансы представить Житомир на самом большом музыкальном фестивале Европы ATLAS WEEKEND.
Что нужно сделать, чтобы поддержать нашего земляка? Все очень просто: достаточно лишь перейти по ссылке
, нажать на лайк под фамилией Богдана Мухи и все. Это быстро и бесплатно.
Голосование продлится до 21:00 25 апреля. Результаты будут объявлены в финале Голоса Страны в прямом эфире на телеканале "1+1".
Выступление Богдана на "Голосе страны"