Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 23 Апреля 2021    17:41:28
|
Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Апрель » 23 » 12:22:47

Талантливый певец Богдан Муха претендует на участие в Atlas Weekend: житомиряне могут помочь земляку

Сегодня, 12:27:47 522 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Талантливый певец Богдан Муха претендует на участие в Atlas Weekend: житомиряне могут помочь земляку

 Наш талантливый земляк из Житомирской области Богдан Муха, который работал в Житомирской филармонии и часто пел на улице Михайловской, покорил всю Украину прекрасным голосом на проекте "Голос страны".

Теперь парень имеет все шансы представить Житомир на самом большом музыкальном фестивале Европы ATLAS WEEKEND.

Что нужно сделать, чтобы поддержать нашего земляка? Все очень просто: достаточно лишь перейти по ссылке, нажать на лайк под фамилией Богдана Мухи и все. Это быстро и бесплатно.

Голосование продлится до 21:00 25 апреля. Результаты будут объявлены в финале Голоса Страны в прямом эфире на телеканале "1+1".
 

Выступление Богдана на "Голосе страны"

Тэги: голосование, певец, Atlas Weekend, Богдан Муха
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus