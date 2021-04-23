У жителя Олевска изъяли крупную партию янтаря: не имел документов на камни

Почти 8 кг янтаря неизвестного происхождения изъяли в доме жителя Олевска. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила Житомирская областная прокуратура.
В ведомстве отмечают, что камни изъяли во время санкционированного обыска.
"В ходе проведенного обыска в домовладении 32-летнего олевчанина выявлено почти 8 кг камней различной фракции бурого, желтого и черного цветов, без надлежащих документов, подтверждающих происхождение или приобретение", - сообщает прокуратура.
По данному факту начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 240-1 УК Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, хранение янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами).
В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятый янтарь.