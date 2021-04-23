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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 23 » 13:21:14

У жителя Олевска изъяли крупную партию янтаря: не имел документов на камни

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У жителя Олевска изъяли крупную партию янтаря: не имел документов на камни

 Почти 8 кг янтаря неизвестного происхождения изъяли в доме жителя Олевска. Об этом "Журналу Житомира" сообщила Житомирская областная прокуратура.

В ведомстве отмечают, что камни изъяли во время санкционированного обыска.
 

"В ходе проведенного обыска в домовладении 32-летнего олевчанина выявлено почти 8 кг камней различной фракции бурого, желтого и черного цветов, без надлежащих документов, подтверждающих происхождение или приобретение", - сообщает прокуратура.


По данному факту начато уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 240-1 УК Украины (незаконная добыча, сбыт, приобретение, хранение янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами).

В суд направлено ходатайство о наложении ареста на изъятый янтарь.
Тэги: янтарь, Житомирщина
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