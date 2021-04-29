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На Житомирщине мотоциклист сбил велосипедистку: женщина погибла на месте ДТП

Сегодня, 11:19:28 208 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине мотоциклист сбил велосипедистку: женщина погибла на месте ДТП

 В Житомирской области мотоцикл на улице поселка врезался в велосипед. К сожалению, один из участников ДТП погиб. Авария произошла 28 апреля около 22:15 в пгт Довбыш.

"Предварительно, водитель мотоцикла ИЖ, 22-летний житель района, двигаясь по улице поселка, совершил столкновение с велосипедисткой, 38-летней жительницей Довбышской территориальной громады", - информирует полиция Житомирской области.

Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Фото: ГУНП

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. У него отобраны образцы крови для анализа на содержание алкоголя.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.
Тэги: велосипедист, Житомирщина, дтп
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