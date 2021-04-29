На Житомирщине мотоциклист сбил велосипедистку: женщина погибла на месте ДТП

В Житомирской области мотоцикл на улице поселка врезался в велосипед. К сожалению, один из участников ДТП погиб. Авария произошла 28 апреля около 22:15 в пгт Довбыш.
"Предварительно, водитель мотоцикла ИЖ, 22-летний житель района, двигаясь по улице поселка, совершил столкновение с велосипедисткой, 38-летней жительницей Довбышской территориальной громады"
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Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Фото: ГУНП
В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу. У него отобраны образцы крови для анализа на содержание алкоголя.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины.