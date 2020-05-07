Нашелся водитель, который насмерть сбил велосипедиста под Житомиром

6 мая ночью в пригороде Житомира в селе Ивановка вследствие наезда автомобиля погиб велосипедист. Водитель скрылся с места происшествия
, однако в тот же день полицейские установили его личность.
"С места ДТП изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе следовую и запаховую информацию, биологические жидкости для ДНК-экспертизы и тому подобное. Полицейские собрали показания свидетелей и очевидцев. Оперативники криминальной полиции установили личность водителя и начали его розыск"
, - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
Вечером 6 мая в полицию обратился адвокат и назвался представителем человека, который находился за рулем автомобиля во время указанного ДТП. Следователи опросили водителя, 39-летнего жителя Пулинского района, и провели следственный эксперимент.
Кроме того, у мужчины отобрали кровь для исследования на состояние опьянения. Сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая.
Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.