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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Май » 7 » 18:08:21

Нашелся водитель, который насмерть сбил велосипедиста под Житомиром

Вчера, 18:09:21 1423 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Нашелся водитель, который насмерть сбил велосипедиста под Житомиром

 6 мая ночью в пригороде Житомира в селе Ивановка вследствие наезда автомобиля погиб велосипедист. Водитель скрылся с места происшествия, однако в тот же день полицейские установили его личность.

"С места ДТП изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе следовую и запаховую информацию, биологические жидкости для ДНК-экспертизы и тому подобное. Полицейские собрали показания свидетелей и очевидцев. Оперативники криминальной полиции установили личность водителя и начали его розыск", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.



Вечером 6 мая в полицию обратился адвокат и назвался представителем человека, который находился за рулем автомобиля во время указанного ДТП. Следователи опросили водителя, 39-летнего жителя Пулинского района, и провели следственный эксперимент.

Кроме того, у мужчины отобрали кровь для исследования на состояние опьянения. Сейчас назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая.

Досудебное расследование продолжается по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.
Тэги: велосипедист, Житомирщина, дтп
Комментариев: 1
Марио
1 Батхет (Марио)   • 07:48:33, Сегодня [Материал]
0

Причем тут адвокат, если водитель уехал с места проишествия, а пытался скрыться
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