На Житомирщине легковушка сбила велосипедиста, он умер на месте ДТП

В Житомирской области 11 ноября автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 159 км автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский в Черняховском районе. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Водитель автомобиля Renault Kangoo, 36-летний житель Хорошевского района, двигаясь в сторону города Житомира, допустил наезд на велосипедиста, 50-летнего жителя пгт Черняхов", - отмечают правоохранители.
Велосипедист получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
В полиции не сообщают, имел ли велосипед фару или светоотражающие элементы, которые могли обозначить его на дороге и помочь водителю избежать столкновения.
Причины и обстоятельства происшествия устаналиваются в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.