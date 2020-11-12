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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Ноябрь » 12 » 10:24:50

На Житомирщине легковушка сбила велосипедиста, он умер на месте ДТП

Сегодня, 10:48:50 396 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине легковушка сбила велосипедиста, он умер на месте ДТП

 В Житомирской области 11 ноября автомобиль насмерть сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие произошло на 159 км автодороги Выступовичи - Могилев-Подольский в Черняховском районе. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Водитель автомобиля Renault Kangoo, 36-летний житель Хорошевского района, двигаясь в сторону города Житомира, допустил наезд на велосипедиста, 50-летнего жителя пгт Черняхов", - отмечают правоохранители.


Велосипедист получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия. 

В полиции не сообщают, имел ли велосипед фару или светоотражающие элементы, которые могли обозначить его на дороге и помочь водителю избежать столкновения.

Причины и обстоятельства происшествия устаналиваются в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины.
Тэги: дтп, велосипедист, Житомирщина
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