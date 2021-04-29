В Житомирской области будут судить эколога: за взятки «прикрывал» незаконные вырубки леса

В Житомирской области будут судить чиновника Государственной экологической инспекции, который за взятки "прикрывал" незаконные вырубки деревьев. Об этом 29 апреля сообщила Житомирская областная прокуратура.
"По данным следствия, и.о. руководителя одного из отделов Государственной экологической инспекции Полесского округа получил неправомерную выгоду в сумме 600 долларов США от местного жителя. За такое вознаграждение он гарантировал "черном лесорубу" прикрыть незаконную вырубку леса, решить вопрос о непривлечении его к административной ответственности экологической инспекцией и даже предупредить о способе вывоза древесины, в случае выявления вырубки правоохранительными органами"
, - информирует ведомство.
Преступные действия чиновника разоблачили 25.01.2021. Досудебное расследование проводилось ГБР.
Житомирской областной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды (ч.3 ст. 368 УК Украины).