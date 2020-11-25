Попался на взятке: в Житомире будут судить инспектора-эколога

В Житомире будут судить инспектора государственной экологической инспекции, уличенного во время получения взятки в размере $1000. Об этом информирует областная прокуратура.
"Житомирской областной прокуратурой, в рамках процессуального руководства, 24.11.2020 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении инспектора-эколога, который получил неправомерную выгоду за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, определенных действий (ч. 1 ст. 368 УК Украины)", - отмечает ведомство.
Как сообщал "Журнал Житомира
", инспектора задержали в центре Житомира в начале августа 2020 года
.
За 1000 долларов чиновник пообещал существенно уменьшить - с 100 тыс. грн до 4 тыс. грн - штраф за выявленные на предприятии нарушения требований экологического законодательства.
Дело будет рассматривать Богунский районный суд Житомира.