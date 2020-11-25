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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Ноябрь » 25 » 12:22:13

Попался на взятке: в Житомире будут судить инспектора-эколога

Сегодня, 12:34:13 801 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Попался на взятке: в Житомире будут судить инспектора-эколога

 В Житомире будут судить инспектора государственной экологической инспекции, уличенного во время получения взятки в размере $1000. Об этом информирует областная прокуратура.
 

"Житомирской областной прокуратурой, в рамках процессуального руководства, 24.11.2020 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении инспектора-эколога, который получил неправомерную выгоду за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, определенных действий (ч. 1 ст. 368 УК Украины)", - отмечает ведомство.


Как сообщал "Журнал Житомира", инспектора задержали в центре Житомира в начале августа 2020 года.

За 1000 долларов чиновник пообещал существенно уменьшить - с 100 тыс. грн до 4 тыс. грн - штраф за выявленные на предприятии нарушения требований экологического законодательства.

Дело будет рассматривать Богунский районный суд Житомира.
Тэги: инспектор, взятка, эколог, суд
Комментариев: 1
ELVA
1 Elva (ELVA)   • 17:06:31, Сегодня [Материал]
+1

Никто ему, экологу, ничего не сделает. Откупится, как обычно. Смешно читать такие новости. Хоть кого-нибудь из взяточников посадили?
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