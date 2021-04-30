Жители Богунии решили создать сквер и жалуются на депутата, который якобы начал захватывать землю

«Когда здесь асфальтировали дорогу, наши люди подходили к работникам, интересовались кто заказчик и им ответили, что заказчик - Владимир Кропивницкий, депутат Житомирского областного совета от партии «Сила и честь», - сообщила жительница дома Стефания Димова.

«Дорога была, но была с ямами, я только восстановил асфальтовое покрытие, ввел соглашение по данной дороге. Никакого капитального строительства не вел. Во-первых есть власть, есть соответствующие инстанции, чтобы что-то сделать платное или что-то приватизировать. Ни одного земельного участка за 15 лет своего депутатства себе не взял, как некоторые другие депутаты», - рассказал депутат Житомирского областного совета Владимир Кропивницкий.

«Комиссия единогласно проголосовала о проведении проверки. Данная проверка будет организована со следующей недели и продлится 10 дней. После результатов можно будет конкретнее сказать о ситуации которая здесь произошла», - сообщил начальник управления городской ГАСИ Александр Магдюк.