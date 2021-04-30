Жители Богунии решили создать сквер и жалуются на депутата, который якобы начал захватывать землю

В Житомире жители Проспекта Мира, 9 хотят обустроить единственный в их районе сквер. Однако уже на первых этапах столкнулись с проблемами.
Жители говорят, что территорию будущего сквера начинают незаконно прибирать к своим рукам, передает СК1.
«Были собраны подписи жильцов этого дома, практически все единогласно хотят видеть здесь сквер», - рассказал житель дома Николай Сидорчук.
Горожане рассчитывали на поддержку власти и уже осенью, 8 ноября прошлого года, подали первое обращение. Однако в этом году инициаторы создания сквера столкнулись с проблемой. По их словам на территорию сквера посягают.
На данном земельном участке начались работы по асфальтированию, якобы под парковку нового торгово-офисного центра. Также неизвестные начали срезать деревья. Местные решили поинтересоваться, кто заказчик работ и случайно узнали, что это может быть один из местных депутатов.
«Когда здесь асфальтировали дорогу, наши люди подходили к работникам, интересовались кто заказчик и им ответили, что заказчик - Владимир Кропивницкий, депутат Житомирского областного совета от партии «Сила и честь», - сообщила жительница дома Стефания Димова.
Сам депутат обвинения отвергает. Мол никакой парковки на месте будущего сквера не планирует, тем более делать это вне закона. А асфальт положил, потому что дорога была покрыта ямами.
«Дорога была, но была с ямами, я только восстановил асфальтовое покрытие, ввел соглашение по данной дороге. Никакого капитального строительства не вел. Во-первых есть власть, есть соответствующие инстанции, чтобы что-то сделать платное или что-то приватизировать. Ни одного земельного участка за 15 лет своего депутатства себе не взял, как некоторые другие депутаты», - рассказал депутат Житомирского областного совета Владимир Кропивницкий.
Кроме того, объясняет Владимир Кропивницкий, по его инициативе было выделено 380 000 гривен на обустройство уже существующей детской площадки, чтобы дети не ожидали проведения всех работ по обустройству сквера и уже в этом году могли заниматься на новых тренажерах.
В городском совете говорят, данный вопрос - компетенция городской ГАСИ. Поэтому именно они будут определять законность укладки асфальта и заказчика работ. В государственной архитектурной строительной инспекции уже состоялось первое заседание комиссии по данному вопросу.
«Комиссия единогласно проголосовала о проведении проверки. Данная проверка будет организована со следующей недели и продлится 10 дней. После результатов можно будет конкретнее сказать о ситуации которая здесь произошла», - сообщил начальник управления городской ГАСИ Александр Магдюк.
Пока же люди стоят на своем: парковки здесь быть не должно и убеждены, асфальт уложен незаконно.