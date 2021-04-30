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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Апрель » 30 » 09:47:46

Жители Богунии решили создать сквер и жалуются на депутата, который якобы начал захватывать землю

Сегодня, 09:48:46 1342 8 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Жители Богунии решили создать сквер и жалуются на депутата, который якобы начал захватывать землю

 В Житомире жители Проспекта Мира, 9 хотят обустроить единственный в их районе сквер. Однако уже на первых этапах столкнулись с проблемами.

Жители говорят, что территорию будущего сквера начинают незаконно прибирать к своим рукам, передает СК1.

«Были собраны подписи жильцов этого дома, практически все единогласно хотят видеть здесь сквер», - рассказал житель дома Николай Сидорчук.

Горожане рассчитывали на поддержку власти и уже осенью, 8 ноября прошлого года, подали первое обращение. Однако в этом году инициаторы создания сквера столкнулись с проблемой. По их словам на территорию сквера посягают.

На данном земельном участке начались работы по асфальтированию, якобы под парковку нового торгово-офисного центра. Также неизвестные начали срезать деревья. Местные решили поинтересоваться, кто заказчик работ и случайно узнали, что это может быть один из местных депутатов.
 

«Когда здесь асфальтировали дорогу, наши люди подходили к работникам, интересовались кто заказчик и им ответили, что заказчик - Владимир Кропивницкий, депутат Житомирского областного совета от партии «Сила и честь», - сообщила жительница дома Стефания Димова.

 

Сам депутат обвинения отвергает. Мол никакой парковки на месте будущего сквера не планирует, тем более делать это вне закона. А асфальт положил, потому что дорога была покрыта ямами.
 

«Дорога была, но была с ямами, я только восстановил асфальтовое покрытие, ввел соглашение по данной дороге. Никакого капитального строительства не вел. Во-первых есть власть, есть соответствующие инстанции, чтобы что-то сделать платное или что-то приватизировать. Ни одного земельного участка за 15 лет своего депутатства себе не взял, как некоторые другие депутаты», - рассказал депутат Житомирского областного совета Владимир Кропивницкий.


Кроме того, объясняет Владимир Кропивницкий, по его инициативе было выделено 380 000 гривен на обустройство уже существующей детской площадки, чтобы дети не ожидали проведения всех работ по обустройству сквера и уже в этом году могли заниматься на новых тренажерах.

В городском совете говорят, данный вопрос - компетенция городской ГАСИ. Поэтому именно они будут определять законность укладки асфальта и заказчика работ. В государственной архитектурной строительной инспекции уже состоялось первое заседание комиссии по данному вопросу.
 

«Комиссия единогласно проголосовала о проведении проверки. Данная проверка будет организована со следующей недели и продлится 10 дней. После результатов можно будет конкретнее сказать о ситуации которая здесь произошла», - сообщил начальник управления городской ГАСИ Александр Магдюк.


Пока же люди стоят на своем: парковки здесь быть не должно и убеждены, асфальт уложен незаконно.
Тэги: Житомир, земельный участок, сквер
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Комментариев: 8
Легионер
1 Александр (Легионер)   • 10:30:52, Сегодня [Материал]

Слушаю Кропивницкого и понимаю - свята людына! Он же, наверное, и по воде ходить может.
Blad
2 Александр (Blad)   • 10:58:27, Сегодня [Материал]

Где бы найти еще депутата , что бы заасфальтировал Гетьмана Самойловича. А то детей в детсад ведут по ямам, лужам. А там где Кропивницкий заасфальтировал дорогу, надо снять асфальт и пусть опять по грязюке ходят, как было весной. Или в своем скверике протаптывают дорожки(точнее по протоптаным ходят)! Проверка законности укладки асфальта!!!. А проверку законности отсутствия асфальта или законности угробленного асфальта на дорогах и тротуарах слабо провести?
DomA
3 Владимир (DomA)   • 11:02:39, Сегодня [Материал]

Вангую) перевірка приїде міряти кроками від фасаду до межі ділянки і скаже що все нормально)) хоча депукак явно заасфальтував за межами власної ділянки!! але це нормальна практика для Житомира)
зробить мешканцям гойдалку і всі забудуть про сквер))
andrey911
4 andrey (andrey911)   • 11:25:08, Сегодня [Материал]

Ахаха) 30 лет никто и не чухался и тут "вжух" резко захотелось сделать сквер))) Потому что можно побыковать и что-то получить от депутата. Например обустройство того же сквера, только бесплатно. Депутата не защищаю, но и возникающие тоже хитрож0пые
Ивасик
5 Телесик (Ивасик)   • 13:55:36, Сегодня [Материал]

Почти все правильно, только думаю, там быстрее осознали что зеленой зоны может и не оказаться, и вдруг вспомнили что можно было бы и сквер сделать, а до этого и без него как-то жили.

Если бы хотели от депутата чтобы им что-то сделал, могли бы и напрямую прийти и договориться. А не сошлись бы, тогда конечно инспекции все дела.
kmitliva
6 Galina (kmitliva)   • 14:01:41, Сегодня [Материал]

Когда уже эти беспределы закончатся?????? Когда эти депутаты нажрутся?????
oaobkm
7 oaobkm (oaobkm)   • 17:44:43, Сегодня [Материал]

После того как он свой кабак Le grand втулил на Корбутовке прямо на клумбе, в 9-ти метрах (не преувеличиваю) от пятиэтажного дома, охотно веришь, что и тут не будет ничего хорошего.
AlexIvanov
8 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 18:02:03, Сегодня [Материал]

А почему Житомирская комиссия не ездила с проверкой на заправку ЮПДЖи ( Незалежности 29)? Усматриваю имитацию работы не более.
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