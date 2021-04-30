Житомирские мастера превратили микроавтобус в нелегальную передвижную заправку. ФОТО

"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области выявлен и нейтрализован нелегальный передвижной пункт по реализации дизельного топлива. Незаконная мобильная станция дислоцировалась в одном из населенных пунктов Житомирской области. Продукция сомнительного качества реализовывалась мелкооптовыми партиями, за наличные через сеть посредников и непосредственно конечным потребителям, без каких-либо разрешительных документов, лицензий и сертификатов соответствия", - говорится в сообщении.