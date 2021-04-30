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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Апрель » 30 » 17:44:58

Житомирские мастера превратили микроавтобус в нелегальную передвижную заправку. ФОТО

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Житомирские мастера превратили микроавтобус в нелегальную передвижную заправку. ФОТО

 Налоговая милиция обнаружила в Житомирской области пункт нелегального хранения и реализации дизельного топлива. Его организовали внутри микроавтобуса Volkswagen.

Об этом сообщили на странице ГФС в Житомирской области в соцсети.
 

"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области выявлен и нейтрализован нелегальный передвижной пункт по реализации дизельного топлива. Незаконная мобильная станция дислоцировалась в одном из населенных пунктов Житомирской области. Продукция сомнительного качества реализовывалась мелкооптовыми партиями, за наличные через сеть посредников и непосредственно конечным потребителям, без каких-либо разрешительных документов, лицензий и сертификатов соответствия", - говорится в сообщении.



Фото: ГФС

В ходе проверки из незаконного оборота изъято товарно-материальные ценности на сумму более 400 тыс. грн: заправочно-распределительную станцию, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, автомобиль и дизельное топливо.

Правоохранителями составлен административный протокол по ч.1 ст.164 КУоАП Украины.
Тэги: ГФС, заправка, микроавтобус, Житомирщина
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