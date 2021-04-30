Житомирские мастера превратили микроавтобус в нелегальную передвижную заправку. ФОТО

Налоговая милиция обнаружила в Житомирской области пункт нелегального хранения и реализации дизельного топлива. Его организовали внутри микроавтобуса Volkswagen.
Об этом сообщили на странице ГФС в Житомирской области в соцсети
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"Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Житомирской области выявлен и нейтрализован нелегальный передвижной пункт по реализации дизельного топлива. Незаконная мобильная станция дислоцировалась в одном из населенных пунктов Житомирской области. Продукция сомнительного качества реализовывалась мелкооптовыми партиями, за наличные через сеть посредников и непосредственно конечным потребителям, без каких-либо разрешительных документов, лицензий и сертификатов соответствия", - говорится в сообщении.
Фото: ГФС
В ходе проверки из незаконного оборота изъято товарно-материальные ценности на сумму более 400 тыс. грн: заправочно-распределительную станцию, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, автомобиль и дизельное топливо.
Правоохранителями составлен административный протокол по ч.1 ст.164 КУоАП Украины.