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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Август » 6 » 08:32:42

На Житомирщине гараж превратили в подпольную заправку: продавали дизтопливо. ФОТО

Сегодня, 08:32:42 387 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине гараж превратили в подпольную заправку: продавали дизтопливо. ФОТО

 Сотрудники налоговой милиции обнаружили и ликвидировали в Житомирской области автозаправочный пункт, в котором незаконно хранили и реализовывали дизельное топливо.

Как сообщило Главное управление ГФС в Житомирской области, нелегальную заправку организовали в гараже на окраине населенного пункта.
 

"Незаконная заправочная станция дислоцировалась на окраине одного из населенных пунктов Житомирской области в частном гаражном помещении. Продукция сомнительного качества реализовывалась мелкооптовыми партиями, за наличные через сеть посредников и непосредственно конечным потребителям, без каких-либо разрешительных документов, лицензий и сертификатов соответствия", - говорится в сообщении.




Отмечается, что продажа дизтоплива осуществлялась в условиях антисанитарии и при полном отсутствии условий противопожарной безопасности.

В ходе проверки из незаконного оборота изъяли автомобиль, дизельное топливо, оборудование, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, всего на общую сумму свыше 500 тыс. грн.

Правоохранители составили административный протокол по ч.1 ст.164 КУоАП Украины.

Фото: ГФС
Тэги: заправка, Житомирщина, гараж
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