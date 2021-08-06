На Житомирщине гараж превратили в подпольную заправку: продавали дизтопливо. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции обнаружили и ликвидировали в Житомирской области автозаправочный пункт, в котором незаконно хранили и реализовывали дизельное топливо.
Как сообщило Главное управление ГФС в Житомирской области
, нелегальную заправку организовали в гараже на окраине населенного пункта.
"Незаконная заправочная станция дислоцировалась на окраине одного из населенных пунктов Житомирской области в частном гаражном помещении. Продукция сомнительного качества реализовывалась мелкооптовыми партиями, за наличные через сеть посредников и непосредственно конечным потребителям, без каких-либо разрешительных документов, лицензий и сертификатов соответствия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что продажа дизтоплива осуществлялась в условиях антисанитарии и при полном отсутствии условий противопожарной безопасности.
В ходе проверки из незаконного оборота изъяли автомобиль, дизельное топливо, оборудование, емкости для хранения горюче-смазочных материалов, всего на общую сумму свыше 500 тыс. грн.
Правоохранители составили административный протокол по ч.1 ст.164 КУоАП Украины.
Фото: ГФС