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2020 » Январь » 1316:54:50

На трассе в Житомирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами: погибла женщина. ФОТО

Вчера, 17:15:50 1816 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На трассе в Житомирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами: погибла женщина. ФОТО

 На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, в результате ДТП погибла одна из пассажирок. Об этом «Журналу Житомира» сообщили в Управлении ГСЧС в Житомирской области.

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 13 января вблизи села Выдумка Пулинского района.

«Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась прижатой автомобилем к земле», - говорится в сообщении.



Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило опрокинутым транспортным средством. Бойцы ГСЧС деблокировали из-под микроавтобуса пострадавших и тело погибшей.

В этот же день спасатели еще раз оказывали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Вблизи пгт Народичи водитель легковушки Renault Kangoo съехал в кювет и сбил дерево, которое в дальнейшем упало сверху на машину. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его врачам.



Тэги: микроавтобус, дтп, Житомирщина
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