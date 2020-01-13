На трассе Киев-Чоп в Житомирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами, в результате ДТП погибла одна из пассажирок. Об этом «Журналу Житомира
» сообщили в Управлении ГСЧС в Житомирской области.
Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло утром 13 января вблизи села Выдумка Пулинского района.
«Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. Кроме него в салоне находилось еще пять пассажиров. Рука одной из пассажирок оказалась прижатой автомобилем к земле»
, - говорится в сообщении.
Еще одна из пассажирок погибла на место происшествия, ее придавило опрокинутым транспортным средством. Бойцы ГСЧС деблокировали из-под микроавтобуса пострадавших и тело погибшей.
В этот же день спасатели еще раз оказывали помощь в ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Вблизи пгт Народичи водитель легковушки Renault Kangoo съехал в кювет и сбил дерево, которое в дальнейшем упало сверху на машину. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его врачам.
На трассе в Житомирской области перевернулся микроавтобус с пассажирами: погибла женщина. ФОТО