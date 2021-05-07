На Житомирщине 49-летний вандал повредил памятники на кладбище

На одном из кладбищ в Житомирской области повредили несколько памятников на могилах. Инцидент произошел 6 мая в пгт Пулины. По информации полиции, подозреваемого в надругательстве уже разыскали.
Как рассказывают правоохранители, в то утро местные жители приехали на кладбище, чтобы привести в порядок места захоронения родных. Они застали на могилах последствия вандализма: верхние части памятников были повалены, а надгробные плиты - повреждены.
"Мы провели необходимые для установления обстоятельств первоочередные мероприятия. В ходе общения с местными жителями, а также непосредственно на кладбище были собраны свидетельства, которые помогли нам быстро установить вероятно причастное к правонарушению лицо", - прокомментировал начальник Хорошевского отделения полиции Николай Заречный.
Под подозрением правоохранителей оказался 49-летний житель поселка Пулины. Известно, что мужчина нуждается во врачебном наблюдении в связи с состоянием здоровья.
Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 297 УК Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафом, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.