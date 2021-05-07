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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 7 » 08:37:18

На Житомирщине 49-летний вандал повредил памятники на кладбище

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На Житомирщине 49-летний вандал повредил памятники на кладбище

 На одном из кладбищ в Житомирской области повредили несколько памятников на могилах. Инцидент произошел 6 мая в пгт Пулины. По информации полиции, подозреваемого в надругательстве уже разыскали.

Как рассказывают правоохранители, в то утро местные жители приехали на кладбище, чтобы привести в порядок места захоронения родных. Они застали на могилах последствия вандализма: верхние части памятников были повалены, а надгробные плиты - повреждены.
 

"Мы провели необходимые для установления обстоятельств первоочередные мероприятия. В ходе общения с местными жителями, а также непосредственно на кладбище были собраны свидетельства, которые помогли нам быстро установить вероятно причастное к правонарушению лицо", - прокомментировал начальник Хорошевского отделения полиции Николай Заречный.


Под подозрением правоохранителей оказался 49-летний житель поселка Пулины. Известно, что мужчина нуждается во врачебном наблюдении в связи с состоянием здоровья.

Предварительная правовая квалификация события - ч. 1 ст. 297 УК Украины. По действующему законодательству подобные противоправные действия наказываются штрафом, полугодовым арестом, ограничением или лишением свободы сроком до 3 лет.
Тэги: кладбище, Житомирщина, могилы
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