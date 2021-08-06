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Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Август » 6 » 17:58:59

На кладбище в Житомирской области обнаружили поваленные надгробные памятники. ФОТО

Сегодня, 17:58:59 660 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На кладбище в Житомирской области обнаружили поваленные надгробные памятники. ФОТО

 В Житомирской области на кладбище обнаружили поврежденные надгробные памятники. Среди них есть и могилы участников АТО. Как стало известно, инцидент произошел пгт Гришковцы Бердичевского района.

По информации полиции, в настоящее время на место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа.
 

"В ходе осмотра зафиксировано повреждение 8 надгробных плит, которые повалены и лежат в одном направлении. Кроме того, на месте происшествия есть и поваленные деревья", - сообщают правоохранители.


В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств. Одной из возможных версий полицейские рассматривают последствия непогоды, которая накануне пронеслась здесь.




 

Фото: полиция
Тэги: кладбище, вандализм, могилы, Житомирщина
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