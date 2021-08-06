На кладбище в Житомирской области обнаружили поваленные надгробные памятники. ФОТО

В Житомирской области на кладбище обнаружили поврежденные надгробные памятники. Среди них есть и могилы участников АТО. Как стало известно, инцидент произошел пгт Гришковцы Бердичевского района.
По информации полиции
, в настоящее время на место происшествия выехала и работает следственно-оперативная группа.
"В ходе осмотра зафиксировано повреждение 8 надгробных плит, которые повалены и лежат в одном направлении. Кроме того, на месте происшествия есть и поваленные деревья", - сообщают правоохранители.
В настоящее время идет выяснение всех обстоятельств. Одной из возможных версий полицейские рассматривают последствия непогоды, которая накануне пронеслась здесь.
Фото: полиция