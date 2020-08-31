Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 31.08.2020    16:02:37
|
Главная » Новости » Житомир » Общество » 2020 » Август » 31 » 12:42:23

На Житомирщине дети ради развлечения повредили 9 могил на кладбище

Сегодня, 13:07:57 519 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
На Житомирщине дети ради развлечения повредили 9 могил на кладбище

 В Овручском районе двух подростков подозревают в повреждении 9 памятников на кладбище. Информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook Овручский городской совет.

"В Овручское отделение полиции Коростенского отдела Нацполиции в Житомирской области по линии "102" поступило сообщение от жителя города Овруч о том, что 29 августа около 11:00 ним обнаружены поваленными 5 гранитных памятников и еще четыре - частично поврежденными", - говорится в сообщении.

Памятники повредили на могилах городского кладбища Овруча, что находится между селами Радчицы и Подрудье.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлено, что данное правонарушение совершили двое несовершеннолетних детей 2006 и 2008 года рождения.

Статья 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины предусматривает ограничение или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Тэги: кладбище, могилы, дети, Житомирщина
Комментариев: 1
Fedya
1 jose (Fedya)   • 14:48:35, Сегодня [Материал]
+1

Родителей - восстановить памятники, подростков привлечь к уборке территории кладбища - добровольно-принудительный труд на месте преступления заставит задуматься над жизнью....
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus