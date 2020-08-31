На Житомирщине дети ради развлечения повредили 9 могил на кладбище

В Овручском районе двух подростков подозревают в повреждении 9 памятников на кладбище. Информацию об этом опубликовал на своей странице в Facebook Овручский городской совет
.
"В Овручское отделение полиции Коростенского отдела Нацполиции в Житомирской области по линии "102" поступило сообщение от жителя города Овруч о том, что 29 августа около 11:00 ним обнаружены поваленными 5 гранитных памятников и еще четыре - частично поврежденными"
, - говорится в сообщении.
Памятники повредили на могилах городского кладбища Овруча, что находится между селами Радчицы и Подрудье.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками полиции установлено, что данное правонарушение совершили двое несовершеннолетних детей 2006 и 2008 года рождения.
Статья 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины предусматривает ограничение или лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.