Житомирянину за домашнюю тиранию в отношении матери грозит до двух лет тюрьмы

К правоохранителям за помощью обратилась пожилая житомирянка. Женщина рассказала, что регулярно страдает от насилия, которое совершает ее 37-летний сын. По факту домашнего насилия полиция открыла уголовное производство.
Как рассказали "Журналу Житомира
" в полиции, мужчина официально не работает, перебивается временными заработками, часто употребляет алкоголь. А под его действием выплескивает агрессию на 72-летнюю мать, которая после подобных ситуаций с сыном вынуждена искать убежище у ближайших родственников.
"Это не первый подобный случай в их семье. Полицейские и раньше реагировали на сообщения женщины подобного содержания и ее жалобы на 37-летнего житомирянина. С мужчиной проводили профилактические беседы, неоднократно он привлекался и к административной ответственности за совершение насилия в семье. Однако, такие меры, очевидно, его не остановили", - комментирует начальник отдела превенции Житомирского РУП Олег Петелюк.
По последнему заявлению пенсионерки правоохранители открыли уголовное производство по факту домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины).
В отношении мужчины полицейские вынесли временное предписание с запретом приближаться к матери в течение 10 суток.
По действующему законодательству умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, наказываются общественными работами, полугодовым арестом, ограничением свободы до 5 лет или заключением сроком до 2 лет.