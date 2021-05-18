Житомирянину за домашнюю тиранию в отношении матери грозит до двух лет тюрьмы

"Это не первый подобный случай в их семье. Полицейские и раньше реагировали на сообщения женщины подобного содержания и ее жалобы на 37-летнего житомирянина. С мужчиной проводили профилактические беседы, неоднократно он привлекался и к административной ответственности за совершение насилия в семье. Однако, такие меры, очевидно, его не остановили", - комментирует начальник отдела превенции Житомирского РУП Олег Петелюк.