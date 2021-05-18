Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 18 Мая 2021    16:10:03
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Май » 18 » 12:34:06

Житомирянину за домашнюю тиранию в отношении матери грозит до двух лет тюрьмы

Сегодня, 12:34:06 376 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Житомирянину за домашнюю тиранию в отношении матери грозит до двух лет тюрьмы

 К правоохранителям за помощью обратилась пожилая житомирянка. Женщина рассказала, что регулярно страдает от насилия, которое совершает ее 37-летний сын. По факту домашнего насилия полиция открыла уголовное производство.

Как рассказали "Журналу Житомира" в полиции, мужчина официально не работает, перебивается временными заработками, часто употребляет алкоголь. А под его действием выплескивает агрессию на 72-летнюю мать, которая после подобных ситуаций с сыном вынуждена искать убежище у ближайших родственников.
 

"Это не первый подобный случай в их семье. Полицейские и раньше реагировали на сообщения женщины подобного содержания и ее жалобы на 37-летнего житомирянина. С мужчиной проводили профилактические беседы, неоднократно он привлекался и к административной ответственности за совершение насилия в семье. Однако, такие меры, очевидно, его не остановили", - комментирует начальник отдела превенции Житомирского РУП Олег Петелюк.


По последнему заявлению пенсионерки правоохранители открыли уголовное производство по факту домашнего насилия (ст. 126-1 УК Украины).

В отношении мужчины полицейские вынесли временное предписание с запретом приближаться к матери в течение 10 суток.

По действующему законодательству умышленное систематическое совершение физического, психологического или экономического насилия в отношении супругов или бывших супругов или другого лица, с которым виновный находится (находился) в семейных или близких отношениях, наказываются общественными работами, полугодовым арестом, ограничением свободы до 5 лет или заключением сроком до 2 лет.
Тэги: домашнее насилие, Житомир, полиция, сын
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus