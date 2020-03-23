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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2020 » Март » 23 » 16:57:28

В Житомире отец убил родного сына и теперь остаток жизни может провести в тюрьме

Вчера, 17:24:28 1332 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире отец убил родного сына и теперь остаток жизни может провести в тюрьме

 В одной из житомирских квартир отец убил родного сына. Индицент произошел 21 марта во время семейной ссоры, сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.

"Сообщение поступило около 18:50 от медиков. На месте происшествия полицейские выяснили, что 41-летний мужчина скончался в квартире. Незадолго до этого между ним и его 70-летним отцом возник конфликт на почве длительных неприязненных отношений", - информирует полиция.

Отмечается, что в разгаре эмоций пенсионер нанес смертельное ранение сыну.

Полицейские изъяли с места происшествия ряд вещественных доказательств и задержали старшего мужчину. Он признал свою вину.

22 марта задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
Тэги: отец, убийство, сын, Житомир, полиция
Комментариев: 2
Гражданин
1 Гражданин (Гражданин)   • 22:01:06, Вчера [Материал]
0

40 лет терпел!
vovik-zt
2 Володимир Фролов (vovik-zt)   • 00:12:40, Сегодня [Материал]
0

Думаю всего 20-25, но тоже долго. Хотя ХЗ, чужая семья тьма темная.
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