В Житомире отец убил родного сына и теперь остаток жизни может провести в тюрьме

В одной из житомирских квартир отец убил родного сына. Индицент произошел 21 марта во время семейной ссоры, сообщает ГУ Нацполиции Житомирщины.
"Сообщение поступило около 18:50 от медиков. На месте происшествия полицейские выяснили, что 41-летний мужчина скончался в квартире. Незадолго до этого между ним и его 70-летним отцом возник конфликт на почве длительных неприязненных отношений"
, - информирует полиция.
Отмечается, что в разгаре эмоций пенсионер нанес смертельное ранение сыну.
Полицейские изъяли с места происшествия ряд вещественных доказательств и задержали старшего мужчину. Он признал свою вину.
22 марта задержанному объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.