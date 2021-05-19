Пьяный житомирянин упал в яму и лежал там, пока его не вытащили спасатели

"В 15:55 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение от очевидцев о том, что необходима помощь мужчине, который оказался в приямке подвального помещения многоэтажки. По словам очевидцев, он сидел на краю, где не было металлической решетки, и упал вниз на двухметровую глубину", - информирует областное управление Государственной службы Украины по ЧС.