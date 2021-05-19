Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 19 Мая 2021    20:31:05
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Май » 19 » 14:53:28

Пьяный житомирянин упал в яму и лежал там, пока его не вытащили спасатели

Сегодня, 14:53:11 672 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Пьяный житомирянин упал в яму и лежал там, пока его не вытащили спасатели

 В Житомире пьяный мужчина упал в двухметровую бетонную яму и пролежал там до тех пор, пока прохожие не вызывали спасателей. Инцидент произошел 18 мая на проспекте Мира, 12.
 

"В 15:55 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение от очевидцев о том, что необходима помощь мужчине, который оказался в приямке подвального помещения многоэтажки. По словам очевидцев, он сидел на краю, где не было металлической решетки, и упал вниз на двухметровую глубину", - информирует областное управление Государственной службы Украины по ЧС.


Мужчина сам выбираться не пытался, а просто обессилено лежал на земле. Поэтому двое бойцов ГСЧС спустились к пострадавшему по штурмовой лестнице.

Фото: ГСЧС

"Спасатели осмотрели мужчину. От него чувствовался запах алкоголя. По внешним признакам у травмированного была видимая рана головы. Спасатели подняли мужчину на поверхность, помогли медикам положить его на носилки и транспортировали к автомобилю скорой помощи", - рассказывают спасатели.

Травмированного госпитализировали в местную больницу. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.
Тэги: Житомир, Яма, спасатели
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus