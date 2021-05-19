Пьяный житомирянин упал в яму и лежал там, пока его не вытащили спасатели

В Житомире пьяный мужчина упал в двухметровую бетонную яму и пролежал там до тех пор, пока прохожие не вызывали спасателей. Инцидент произошел 18 мая на проспекте Мира, 12.
"В 15:55 в Службу спасения "101" г. Житомир поступило сообщение от очевидцев о том, что необходима помощь мужчине, который оказался в приямке подвального помещения многоэтажки. По словам очевидцев, он сидел на краю, где не было металлической решетки, и упал вниз на двухметровую глубину", - информирует областное управление Государственной службы Украины по ЧС.
Мужчина сам выбираться не пытался, а просто обессилено лежал на земле. Поэтому двое бойцов ГСЧС спустились к пострадавшему по штурмовой лестнице.
Фото: ГСЧС
"Спасатели осмотрели мужчину. От него чувствовался запах алкоголя. По внешним признакам у травмированного была видимая рана головы. Спасатели подняли мужчину на поверхность, помогли медикам положить его на носилки и транспортировали к автомобилю скорой помощи"
, - рассказывают спасатели.
Травмированного госпитализировали в местную больницу. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются.