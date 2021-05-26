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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Май » 26 » 10:14:03

Специалисты рассказали, кому из житомирян нужно повторно подать документы для получения субсидии

Сегодня, 10:14:03 982 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Специалисты рассказали, кому из житомирян нужно повторно подать документы для получения субсидии

 С 1 мая в Украине вступили в силу новые правила предоставления субсидий населению на оплату коммунальных услуг. Одним из основных нововведений стала ликвидация специальных комиссий, которые принимали решение о субсидии.

Специалисты Королёвского управления соцзащиты рассказали в комментарии suspilne.media, кому из жителей Житомира субсидии назначают автоматически, а кому нужно было повторно подать документы.
 

"Раньше было назначение по решению комиссии и предоставлению заявления, - говорит представительница отдела субсидий Мария Бабич. - А сейчас, согласно новому Постановлению, назначение жилищных субсидий и их переназначение осуществляется после принятия заявления".


Согласно решению правительства, субсидии для населения на новый период назначают автоматически, однако есть определенные исключения.
 

"Это касается тех граждан, которые получали субсидию за отопительный период в безналичной форме через "Ощадбанк". Также это граждане, которые получали субсидию, проживая в жилых помещениях по договору аренды или найма. Это индивидуальные застройщики, которые получали субсидию и проживали в жилых помещениях, которые еще не приняты в эксплуатацию. И граждане, которые получали субсидию, которая была назначена без учета доходов отдельных членов домохозяйств", - сообщила заместитель начальника управления социальной защиты населения Королёвского района города Житомира Лилия Ященко.


По словам чиновницы, всем другим субсидию назначат автоматически, поэтому приходить в управление социальной защиты для этого не нужно.

Министерство социальной политики Украины также разъяснило, кто потеряет право на получение помощи.
Тэги: ЖКХ, субсидии, помощь
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