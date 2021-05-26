Специалисты рассказали, кому из житомирян нужно повторно подать документы для получения субсидии

"Раньше было назначение по решению комиссии и предоставлению заявления, - говорит представительница отдела субсидий Мария Бабич. - А сейчас, согласно новому Постановлению, назначение жилищных субсидий и их переназначение осуществляется после принятия заявления".
"Это касается тех граждан, которые получали субсидию за отопительный период в безналичной форме через "Ощадбанк". Также это граждане, которые получали субсидию, проживая в жилых помещениях по договору аренды или найма. Это индивидуальные застройщики, которые получали субсидию и проживали в жилых помещениях, которые еще не приняты в эксплуатацию. И граждане, которые получали субсидию, которая была назначена без учета доходов отдельных членов домохозяйств", - сообщила заместитель начальника управления социальной защиты населения Королёвского района города Житомира Лилия Ященко.