Концерт и лазерное шоу: летом на Житомирщине масштабно отпразднуют 150-летие Леси Украинки

Международный праздник литературы и искусства «Лесині джерела» в этом году продлится три дня, 23-25 июля. В эти даты Новоград-Волынский готовится принимать высоких гостей из разных стран мира.
Как сообщили «Журналу Житомира
» в областном совете, основные мероприятия пройдут 24 июля.
«Программа рассчитана на все возрастные категории. Это разнообразные музыкальные фестивали, выставки, ярмарки, квесты, тематические фотозоны, театрализованные экскурсии «Лесиними стежками» с участием актеров молодежного театра, Всеукраинский конкурс творческого слова, Всеукраинский конкурс аутентичного пения «Животоки», награждение лауреатов Премии Леси Украинки, праздник семейных традиций в Музее семьи Косачей, многочисленные мероприятия для детей и праздничное шествие», - отмечают в облсовете.
Также в программе концерт с участием хедлайнера праздника, известной украинской группы, и лазерное шоу.
Напомним, что 2021 год на Житомирщине объявлен годом Леси Украинки. 25 февраля на всеукраинском и международном уровнях отмечали 150-летие
со дня рождения нашей славной землячки.