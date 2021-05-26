Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 26 Мая 2021    22:50:49
|
Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 26 » 16:22:32

Концерт и лазерное шоу: летом на Житомирщине масштабно отпразднуют 150-летие Леси Украинки

Сегодня, 16:22:32 390 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Концерт и лазерное шоу: летом на Житомирщине масштабно отпразднуют 150-летие Леси Украинки

 Международный праздник литературы и искусства «Лесині джерела» в этом году продлится три дня, 23-25 ​​июля. В эти даты Новоград-Волынский готовится принимать высоких гостей из разных стран мира.

Как сообщили «Журналу Житомира» в областном совете, основные мероприятия пройдут 24 июля.
 

«Программа рассчитана на все возрастные категории. Это разнообразные музыкальные фестивали, выставки, ярмарки, квесты, тематические фотозоны, театрализованные экскурсии «Лесиними стежками» с участием актеров молодежного театра, Всеукраинский конкурс творческого слова, Всеукраинский конкурс аутентичного пения «Животоки», награждение лауреатов Премии Леси Украинки, праздник семейных традиций в Музее семьи Косачей, многочисленные мероприятия для детей и праздничное шествие», - отмечают в облсовете.


Также в программе концерт с участием хедлайнера праздника, известной украинской группы, и лазерное шоу.

Напомним, что 2021 год на Житомирщине объявлен годом Леси Украинки. 25 февраля на всеукраинском и международном уровнях отмечали 150-летие со дня рождения нашей славной землячки.
Тэги: юбилей, концерт, Леся Украинка, Новоград-Волынский
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus