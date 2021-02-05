В Житомирском облсовете организационный комитет представил план по празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки.
Сообщается, что 2021 год на Житомирщине объявлен годом Леси Украинки.
В День рождения великой поэтессы 25 февраля состоятся локальные мероприятия в Новоград-Волынском. А масштабное празднование проведут летом, в рамках Международного фестиваля литературы и искусства «Лесині джерела».
В рамках празднования 150-летия запланировано переиздание сборников произведений Леси Украинки и произведений о ее жизни.
Состоятся выставки, театральные представления, открытые уроки, лекции, семинары, флешмобы, перфомансы.
Также планируется изготовить сувенирную продукцию и установить информационно-туристические таблички.
Расширение площади Новоград-Волынского литературно-мемориального музея Леси Украинки из-за некачественного ремонта
перенесли на следующий год.
Напомним, 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском родилась Лариса Петровна Косач-Квитка – известная миру как выдающаяся украинская поэтесса, драматург, общественная деятельница Леся Украинка.
Українки з великої букви котра народилась у Зв'ягелі, котрий кацапи, щоб стерти українську пам'ять, силовим методом, без згоди громадян переіменували у Новоград-Волинський.
Це ж вони зробили і з іншими містами котрим теж потрібно повернути історичні назви.