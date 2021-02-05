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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Февраль » 5 » 18:14:49

2021 год на Житомирщине объявлен годом Леси Украинки

Сегодня, 18:18:49 190 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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2021 год на Житомирщине объявлен годом Леси Украинки

 В Житомирском облсовете организационный комитет представил план по празднованию 150-летия со дня рождения Леси Украинки.

Сообщается, что 2021 год на Житомирщине объявлен годом Леси Украинки.

В День рождения великой поэтессы 25 февраля состоятся локальные мероприятия в Новоград-Волынском. А масштабное празднование проведут летом, в рамках Международного фестиваля литературы и искусства «Лесині джерела».



В рамках празднования 150-летия запланировано переиздание сборников произведений Леси Украинки и произведений о ее жизни.

Состоятся выставки, театральные представления, открытые уроки, лекции, семинары, флешмобы, перфомансы.

Также планируется изготовить сувенирную продукцию и установить информационно-туристические таблички.

Расширение площади Новоград-Волынского литературно-мемориального музея Леси Украинки из-за некачественного ремонта перенесли на следующий год.

Напомним, 25 февраля 1871 года в Новограде-Волынском родилась Лариса Петровна Косач-Квитка – известная миру как выдающаяся украинская поэтесса, драматург, общественная деятельница Леся Украинка.

Тэги: Житомирская область, юбилей, Леся Украинка
Комментариев: 1
predi
1 predi (predi)   • 20:02:06, Сегодня [Материал]
0

Честь і Слава видатній українській поетесі.
Українки з великої букви котра народилась у Зв'ягелі, котрий кацапи, щоб стерти українську пам'ять, силовим методом, без згоди громадян переіменували у Новоград-Волинський.
Це ж вони зробили і з іншими містами котрим теж потрібно повернути історичні назви.
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