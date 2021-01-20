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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Январь » 20 » 12:50:14

Ко дню рождения Леси Украинки НБУ выпустит уникальную серебряную банкноту

Сегодня, 13:04:14 469 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ко дню рождения Леси Украинки НБУ выпустит уникальную серебряную банкноту

 Национальный банк Украины выпустит серебряную банкноту по случаю 150-й годовщины со дня рождения украинской писательницы, фольклористки, культурной деятельницы Леси Украинки.

Новая банкнота воспроизводит дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. Она изготовлена ​​банкнотно-монетным двором Национального банка из серебра 999,9 пробы.

На лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на оборотной - въездная башня Луцкого замка.

Масса банкноты - не менее 124,4 грамма. Тираж составит 300 штук.



Банкноты будут продавать в ходе электронных аукционов на Универсальной товарной бирже «Контрактовий дім УМВБ». Даты аукционов сообщат отдельно.

Напомним, Леся Украинка (настоящее имя Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 года в городе Звягель, ныне Новоград-Волынский Житомирской области.

По случаю юбилея в Новограде-Волынском продолжается реставрация музея Леси Украинки.
Тэги: банкнота, Леся Украинка, юбилей
Комментариев: 2
TarasS
1 Тарас Стрільчик (TarasS)   • 13:24:27, Сегодня [Материал]
+1

Ну, тепер ще паперову монету слід випустити. Для повного комплекту.
Armen21
2 МАКС (Armen21)   • 13:38:28, Сегодня [Материал]
0

Та ну нафиг! Серебренная Леся похожа на Аленку с России:)
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