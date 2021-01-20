Ко дню рождения Леси Украинки НБУ выпустит уникальную серебряную банкноту

Национальный банк Украины выпустит серебряную банкноту по случаю 150-й годовщины со дня рождения украинской писательницы, фольклористки, культурной деятельницы Леси Украинки.
Новая банкнота воспроизводит дизайн обновленной банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. Она изготовлена банкнотно-монетным двором Национального банка из серебра 999,9 пробы.
На лицевой стороне банкноты изображен портрет Леси Украинки, на оборотной - въездная башня Луцкого замка.
Масса банкноты - не менее 124,4 грамма. Тираж составит 300 штук.
Банкноты будут продавать в ходе электронных аукционов на Универсальной товарной бирже «Контрактовий дім УМВБ». Даты аукционов сообщат отдельно.
Напомним, Леся Украинка (настоящее имя Лариса Петровна Косач-Квитка) родилась 25 февраля 1871 года в городе Звягель, ныне Новоград-Волынский Житомирской области.
По случаю юбилея в Новограде-Волынском продолжается реставрация музея
Леси Украинки.