Житомирщина празднует 150-летие со дня рождения Леси Украинки

Сегодня, 25 февраля, на всеукраинском и международном уровнях отмечается 150-летие со дня рождения нашей славной землячки - писательницы, переводчицы, фольклористки и культурной деятельницы Леси Украинки.
В честь юбилея десять необычных образов Леси Украинки представил в Житомире Александр Грехов - киевский художник-иллюстратор, известный серией работ «Квантовый скачок Шевченко».
На этот раз он решил пофантазировать с образом Леси и показать, как поэтесса могла бы выглядеть на полотнах известных художников прошлого Ван Гога, Казимира Малевича, Пита Мондриана, Василия Кандинского, Сандро Боттичелли, Сони Делоне, Роя Лихтенштейна, Фриды Кало, Пикассо.
«Должны научиться разговаривать с художниками не как с памятниками, а как с обычными людьми, а образы их можно использовать не только на вышиванке, а сделать популярными в социальных сетях»
, - говорит автор.
Национальный герой, по убеждению Грехова, должен быть «живым» и вплетенный в современный мир.
Выставка «Десять лиц Леси»
«Я стараюсь сделать Лесю более современной и продвинутой, чтобы мое поколение и поколение после меня могло переосмыслить саму поэтессу и её творчество», - отметил художник.
экспонируется в Доме украинской культуры (ул. Большая Бердичевская, 61/18). Ее пересмотреть можно до 24 марта.
Эксклюзивный конверт и марка с изображением Леси Украинки
Сегодня, 25 февраля, к 150-летию со дня рождения Леси Украинки Укрпочта выпустила эксклюзивный художественный немаркированный конверт и собственную марку с ее изображением.
«К 150-летию со дня рождения Леси Украинки национальный почтовый оператор создал и выпустил новый эксклюзивный конверт с изображением украинской поэтессы. Портрет Леси Украинки сделан в патриотических сине-желтых цветах и современной технике постеризация, что напоминает поп-арт и работы Энди Уорхола. Автор рисунка соединил традиционные патриотические мотивы и современное искусство», - отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.
На конверте также изображены самые известные строки из стихов поэтессы.
Власть почтила память Леси Украинки
Руководство Житомирского областного совета почтила память в Литературно-мемориальном музее и у памятника Леси Украинки в городе Новоград-Волынский.
«В День рождения Леси Украинки приехал на Родину нашей гениальной землячки в Новоград-Волынский. Невероятно сильная и талантливая женщина, писательница, поэтесса, драматург, переводчик, фольклористка, культурная и общественная деятельница и евроинтегратор Украины. Все это о нашей Леси. Произведения Украинки признаны шедеврами мировой литературы», - сообщил в Facebook глава облсовета Владимир Федоренко.
От имени президента Владимира Зеленского установлена корзину цветов к памятнику писательницы в Киеве. Также от главы государства установлена цветочная композицию на могиле Леси Украинки на Байковом кладбище в столице.
Лариса Петровна Косач
Лариса была второй из шести детей Косачев. Отец и мать Леси происходили из шляхты: Петр Косач - из зажиточного украинского-казацкого дворянства, которое имело собственный герб и после ликвидации Гетманщины получило права российского дворянства, а Елена Петровна - из рода Драгомановых, который относился к казацкой старшине.
Обучение получила преимущественно домашнее. Сначала училась по программе матери (Елена Петровна вообще принципиально до 5-го класса учила своих детей дома, на украинском языке, опасаясь, чтобы российская школа их не испортила), позже отдельные учителя приходили к ней домой, из-за туберкулеза костей, который диагностировали в десятилетнем возрасте, Леся длительное время была прикована к постели.
Несмотря на это, Леся Украинка в совершенстве изучила с десяток языков, среди которых были французский (французским владела лучше, чем русским), немецкий, английский, итальянский, польский, болгарский, а также латынь и греческий. В Египте начала учить испанский. Переводила Байрона, Шекспира, Гоголя, Мицкевича, Гейне, Гюго, Гомера. В 19 лет написала для сестер учебник «Древняя история восточных народов», информирует Украинский институт национальной памяти
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Из-за болезни (а точнее - из-за необходимости постоянного лечения) Леся Украинка объездила всю Европу, долгое время жила в Италии и Египте, три года прожила в Крыму, в Ялте. Любила бывать в театре и опере (посетила почти все лучшие европейские театры), прекрасно разбиралась в европейском искусстве, везде записывалась в лучшие библиотеки, интересовалась новинками литературы и научными трудами. Критиковала «народничество» и всячески продвигала европейские тенденции в украинской культуре, стала одной из предвестников модернизма в украинской литературе.
Леся Украинка вместе с Еленой Пчилкой, Натальей Кобринской, Ольгой Кобылянской и другими писательницами имела огромное влияние на развитие феминистского течения в украинской литературе. Ее женские образы - свободны в своем выборе, самодостаточные, гордые и независимые, что для того времени было абсолютным вызовом, особенно на территории Российской империи. Печаталась на страницах основанного в 1887 году женского альманаха «Перший вінок», у истоков которого стояли Наталья Кобринская и Ольга Петровна. Поддерживала эмансипацию и женские движения, которые выступали за большие возможности для женской самореализации.
В 1888 году вместе с братом Михаилом стала соорганизатором литературного кружка украинской молодежи «Плеяда». Среди членов кружка были Людмила Старицкая, Владимир Самойленко, Иван Стешенко, Агафангел Крымский, Максим Славинский, Александр Черняховский и другие.
Леся не только писала собственные произведения, но и активно занималась переводами, адаптируя европейскую классику к украинскому читателю. К тому времени украинская литература, которая была преимущественно сконцентрирована на картинке села, столкнулась с проблемой нехватки слов для увеличения образности. Поэтому украинская интеллигенция взялась за модернизацию украинского языка. В частности, Леси Украинке мы благодарны за слова «промінь», «напровесні», Елена Петровна ввела в лексикон украинцев слова «палкий», «мистецтво», «переможець», «нестяма», а Михаил Старицкий подарил нам такие слова, как «мрія», «майбутнє», «байдужість», «завзяття», «темрява», «страдниця» и др.
Вся ее жизнь была борьбой: с болезнью, с общественными догмами, за право быть украинкой, иметь собственное мнение, жить своим умом, не быть ни от кого зависимой. Иван Франко назвал Лесю Украинку «єдиним мужчиною в нашому письменстві»
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Последние годы прожила в Египте и различных городах Грузии, куда переводили по службе ее мужа, Климента Квитку. Умерла 1 августа 1913 года в грузинском поселке Сурами - истощенная болезнью, у нее отказали почки. Похоронена в Киеве на Байковом кладбище возле отца и брата Михаила. К кладбищу гроб с телом Леси Украинки несли шесть женщин.