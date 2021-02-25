Житомирщина празднует 150-летие со дня рождения Леси Украинки

«Я стараюсь сделать Лесю более современной и продвинутой, чтобы мое поколение и поколение после меня могло переосмыслить саму поэтессу и её творчество», - отметил художник.

Эксклюзивный конверт и марка с изображением Леси Украинки

«К 150-летию со дня рождения Леси Украинки национальный почтовый оператор создал и выпустил новый эксклюзивный конверт с изображением украинской поэтессы. Портрет Леси Украинки сделан в патриотических сине-желтых цветах и ​​современной технике постеризация, что напоминает поп-арт и работы Энди Уорхола. Автор рисунка соединил традиционные патриотические мотивы и современное искусство», - отметил Министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Власть почтила память Леси Украинки

«В День рождения Леси Украинки приехал на Родину нашей гениальной землячки в Новоград-Волынский. Невероятно сильная и талантливая женщина, писательница, поэтесса, драматург, переводчик, фольклористка, культурная и общественная деятельница и евроинтегратор Украины. Все это о нашей Леси. Произведения Украинки признаны шедеврами мировой литературы», - сообщил в Facebook глава облсовета Владимир Федоренко.

Лариса Петровна Косач