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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Июль » 26 » 10:27:06

Установили рекорд: на Житомирщине тысячи людей читали вслух произведение Леси Украинки

Сегодня, 10:27:06 406 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Установили рекорд: на Житомирщине тысячи людей читали вслух произведение Леси Украинки

 В городе Новоград-Волынский к 150-летию со дня рождения Леси Украинки состоялся международный праздник литературы и искусств "Лесині джерела". Во время праздника жители города установили рекорд Украины.

В частности, произошло установление всеукраинского рекорда самого массового одновременного чтения произведения "Лісова пісня" Леси Украинки, пишет Novograd.city.

Сообщается, что 8000 участников мероприятия зачитали пророческий монолог главной героини произведения Мавки.
 

После подсчетов представитель "Книги рекордов Украины" объявил, что рекорд установлен и вручил сертификат мэру.

Также в рамках праздника состоялись другие интересные мероприятия и насыщенная концертная программа.
Тэги: Новоград-Волынский, рекорд, Леся Украинка
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Комментариев: 1
TerminatorUA
1 Кирилл Ярошенко (TerminatorUA)   • 15:37:30, Сегодня [Материал]

После этого, наверное, сожрали самый большой вареник и потом высрали в поле самый большой трызуб... Помечайте тэгами #глобальные укрдостижения#
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