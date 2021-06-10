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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 10 » 15:22:17

Житомирянин создал преступную группу, которая специализировалась на ограблении предпринимателей

Сегодня, 15:22:37 541 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин создал преступную группу, которая специализировалась на ограблении предпринимателей

 Преступную группу, организованную 51-летним житомирянином, подозревают в совершении разбойных нападений на предпринимателей из Житомирщины и столицы. Во время одного из таких нападений преступникам удалось завладеть почти одним миллионом гривен. Об этом "Журналу Житомира" сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
 

"По данным следствия, 51-летний уроженец города Житомира, ранее судимый за бандитизм, с целью собственного обогащения, создал и возглавил организованную преступную группу, привлекая еще четырех своих знакомых, 1972-1989 годов рождения, жителей Киева и Киевской области. В декабре прошлого года группировкой совершено разбойное нападение на предпринимателя из Киевской области", - говорится в сообщении.


По информации прокуратуры, применяя ножи хозяйственно-бытового назначения и газовый баллончик, подозреваемые завладели наличным средствами предпринимателя на общую сумму 976 тыс. грн.



Фото: прокуратура

Отмечается, что в ходе досудебного расследования также установлена ​​причастность организатора преступной группы к совершению в 2017-2019 годах еще трех разбойных нападений на предпринимателей Житомира и Житомирской области, а также в незаконном ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.
 

"Организованной группе в составе пяти человек сообщено о подозрении в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Кроме этого, организатора преступной группы дополнительно подозревают в совершении разбоя, соединенного с проникновением в жилье и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - резюмировала прокуратура.


Организатору и трем подозреваемым применена мера пресечения в виде содержания под стражей, еще одному - домашний арест.
Тэги: разбой, ограбление, житомирянин, преступная группа
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