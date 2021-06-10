Житомирянин создал преступную группу, которая специализировалась на ограблении предпринимателей

"По данным следствия, 51-летний уроженец города Житомира, ранее судимый за бандитизм, с целью собственного обогащения, создал и возглавил организованную преступную группу, привлекая еще четырех своих знакомых, 1972-1989 годов рождения, жителей Киева и Киевской области. В декабре прошлого года группировкой совершено разбойное нападение на предпринимателя из Киевской области", - говорится в сообщении.

Фото: прокуратура

"Организованной группе в составе пяти человек сообщено о подозрении в совершении разбоя, направленного на завладение имуществом в крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины). Кроме этого, организатора преступной группы дополнительно подозревают в совершении разбоя, соединенного с проникновением в жилье и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами (ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - резюмировала прокуратура.