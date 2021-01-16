Как в лихие 90-е: мужчину вывезли в лес под Житомиром, избили и ограбили. ФОТО

"22-летний заявитель рассказал, что несколько дней назад имел частное дело с одним из мужчин. Тому не хватило несколько сотен, чтобы рассчитаться за приобретенный у него товар, поэтому вечером 15 января он привез долг. Но прогнозируемый несколькоминутный разговор затянулся. Мужчина приехал не один, а с товарищами, которые тоже захотели "пообщаться". Заявителя пригласили к автомобилю и силой увезли в ближайшую лесополосу", - отметили правоохранители.
"Мы собрали и проанализировали записи видеонаблюдения на определенных участках автодорог, провели другие мероприятия и уже через несколько часов имели понимание относительно лиц подозреваемых. Двое из них задержали сегодня ночью в пгт Пулины, третьего - утром в г. Новограде-Волынском", - рассказал начальник житомирского отдела полиции Владимир Богатков.