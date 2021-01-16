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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 16 » 15:03:41

Как в лихие 90-е: мужчину вывезли в лес под Житомиром, избили и ограбили. ФОТО

Сегодня, 15:14:23 1110 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как в лихие 90-е: мужчину вывезли в лес под Житомиром, избили и ограбили. ФОТО

 В Житомирской области произошло дерзкое разбойное нападение: мужчину вывезли в лес, избили и ограбили. События разворачивались в селе Болярка Житомирского района. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в пресс-службе полиции.
 

"22-летний заявитель рассказал, что несколько дней назад имел частное дело с одним из мужчин. Тому не хватило несколько сотен, чтобы рассчитаться за приобретенный у него товар, поэтому вечером 15 января он привез долг. Но прогнозируемый несколькоминутный разговор затянулся. Мужчина приехал не один, а с товарищами, которые тоже захотели "пообщаться". Заявителя пригласили к автомобилю и силой увезли в ближайшую лесополосу", - отметили правоохранители.


Там мужчину избили, отобрали деньги и ценные вещи и кинули.

Потерпевший обратился в полицию и частично описал нападавших. Правоохранителям удалось установить личности преступников и задержать их.
 

"Мы собрали и проанализировали записи видеонаблюдения на определенных участках автодорог, провели другие мероприятия и уже через несколько часов имели понимание относительно лиц подозреваемых. Двое из них задержали сегодня ночью в пгт Пулины, третьего - утром в г. Новограде-Волынском", - рассказал начальник житомирского отдела полиции Владимир Богатков.




Задержанные возрастом 31, 34 и 39 лет, ранее уже попадали в поле зрения местной полиции. У одного из них обнаружены и изъяты вещи пострадавшего, также полицейские изъяли транспортное средство, которое использовали подозреваемые.

Расследование проводится по признакам ч.2 ст. 187 (разбой) УК. Мужчинам грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Тэги: ограбление, разбой, полиция
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