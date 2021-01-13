Житомирянин за серию разбойных нападений проведет 11 лет за решеткой

Винницкий апелляционный суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, совершившего в Житомире несколько разбойных нападений. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
"Установлено, что ранее судимый местный житель, 1985 года рождения, в феврале 2019 года, совместно с другими лицами (материалы по ним выделены в отдельное производство), с целью собственной наживы, используя балаклавы и другие защитные средства для сокрытия следов преступления, применяя оружие, совершили разбойные нападения в городе Житомире", - отмечает ведомство.
В частности, нападавшие проникли в квартиру частной предпринимательницы, и, применяя физическое насилие, наручники, угрожая оружием, завладели денежными средствами и талонами на дизельное топливо.
Еще одним объектом разбойного нападения стала ювелирная мастерская
, в которой злоумышленники, запугивая и угрожая оружием и ножом мужчине, связали его, избили, после чего завладели ювелирными изделиями из золота.
В результате разбойных нападений нанесен материальный ущерб потерпевшим на общую сумму почти 277 тыс. грн.
"Постановлением апелляционного суда от 11.01.2021 отменен приговор Барановского районного суда, которым лицо оправдано по ч. 3 ст. 187 УК Украины и принят новый приговор, которым мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 187 УК Украины и приговорен к 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества"
, - информирует прокуратура.