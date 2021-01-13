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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Январь » 13 » 09:55:13

Житомирянин за серию разбойных нападений проведет 11 лет за решеткой

Вчера, 10:01:04 925 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин за серию разбойных нападений проведет 11 лет за решеткой

 Винницкий апелляционный суд приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину, совершившего в Житомире несколько разбойных нападений. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в Житомирской областной прокуратуре.
 

"Установлено, что ранее судимый местный житель, 1985 года рождения, в феврале 2019 года, совместно с другими лицами (материалы по ним выделены в отдельное производство), с целью собственной наживы, используя балаклавы и другие защитные средства для сокрытия следов преступления, применяя оружие, совершили разбойные нападения в городе Житомире", - отмечает ведомство.


В частности, нападавшие проникли в квартиру частной предпринимательницы, и, применяя физическое насилие, наручники, угрожая оружием, завладели денежными средствами и талонами на дизельное топливо.

Еще одним объектом разбойного нападения стала ювелирная мастерская, в которой злоумышленники, запугивая и угрожая оружием и ножом мужчине, связали его, избили, после чего завладели ювелирными изделиями из золота.

В результате разбойных нападений нанесен материальный ущерб потерпевшим на общую сумму почти 277 тыс. грн.

"Постановлением апелляционного суда от 11.01.2021 отменен приговор Барановского районного суда, которым лицо оправдано по ч. 3 ст. 187 УК Украины и принят новый приговор, которым мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 187 УК Украины и приговорен к 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - информирует прокуратура.
Тэги: ограбление, разбой, приговор
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