В Житомирской области мужчина ворвался в магазин, схватил 6 упаковок конфет и убежал

В Житомирской области в магазин забежал мужчина, схватил с полок конфеты и скрылся. Как выяснили правоохранители, уголовное преступление совершил ранее неоднократно судимый житомирянин.
"В отдел полицейской деятельности №1 (г. Андрушевка) поступило сообщение от администратора местного магазина об инциденте в торговом заведении. На месте происшествия полицейские выяснили, что в магазин заскочил неизвестный мужчина, на глазах у продавцов схватил с полок 6 упаковок конфет и скрылся", - рассказали правоохранители.
Опросив свидетелей и очевидцев происшествия и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские воссоздали обстоятельства правонарушения, а впоследствии и установили личность вероятно преступника.
Мужчину разыскали в помещении местных жителей, к которым он приехал в гости. Там же изъяли и часть похищенного
Причастный к ограблению, 26-летний житель г. Житомира, признал свою вину. Свои действия объяснил... желанием принести гостинцы для друзей. Как выяснилось, мужчина ранее уже был осужден за имущественные преступления и в настоящее время является фигурантом нескольких производств за кражи, совершенные в Житомире и Чуднове.
Согласно действующему законодательству мужчине может грозить лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.