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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 9 » 12:49:33

В Житомирской области мужчина ворвался в магазин, схватил 6 упаковок конфет и убежал

Сегодня, 12:49:33 606 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области мужчина ворвался в магазин, схватил 6 упаковок конфет и убежал

 В Житомирской области в магазин забежал мужчина, схватил с полок конфеты и скрылся. Как выяснили правоохранители, уголовное преступление совершил ранее неоднократно судимый житомирянин.
 

"В отдел полицейской деятельности №1 (г. Андрушевка) поступило сообщение от администратора местного магазина об инциденте в торговом заведении. На месте происшествия полицейские выяснили, что в магазин заскочил неизвестный мужчина, на глазах у продавцов схватил с полок 6 упаковок конфет и скрылся", - рассказали правоохранители.


Опросив свидетелей и очевидцев происшествия и просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские воссоздали обстоятельства правонарушения, а впоследствии и установили личность вероятно преступника.

Мужчину разыскали в помещении местных жителей, к которым он приехал в гости. Там же изъяли и часть похищенного

Причастный к ограблению, 26-летний житель г. Житомира, признал свою вину. Свои действия объяснил... желанием принести гостинцы для друзей. Как выяснилось, мужчина ранее уже был осужден за имущественные преступления и в настоящее время является фигурантом нескольких производств за кражи, совершенные в Житомире и Чуднове.

Согласно действующему законодательству мужчине может грозить лишение свободы на срок от 4 до 6 лет.
Тэги: конфеты, житомирянин, Магазин, ограбление
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Комментариев: 1
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 15:33:24, Сегодня [Материал]

ну и дурак. сахар яд. инсулиновый всплеск и запор обеспечен)000
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