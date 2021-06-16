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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 16 » 09:29:35

Суд вынес приговор извергу, который изнасиловал 5-летнюю девочку и едва не убил ее бабушку

Сегодня, 09:29:35 774 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Суд вынес приговор извергу, который изнасиловал 5-летнюю девочку и едва не убил ее бабушку

 В Житомирской области судили мужчину за совершение особо тяжких преступлений: изнасилование 5-летнего ребенка и покушение на убийство ее бабушки. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в областной прокуратуре.
 

"Установлено, что преступления совершил в апреле 2018 года неоднократно судимый 39-летний житель Олевского района. Так, придя с двумя литрами спиртного в домовладение к семье, где проживала 55-летняя женщина, ее дочь и 5-летняя внучка, сначала допоздна "гостил". Затем, в состоянии алкогольного опьянения, во время возникновения спора, набросился на женщину и пытался задушить ее (дочь в тот момент отсутствовала). Когда же потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый, подумав, что она мертва, похитил из другой комнаты 5-летнюю девочку, отнес ее в лес и совершил действия сексуального характера", - информирует ведомство.


Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый не признавал. В тоже время прокурором в суде было предоставлено достаточно обоснованных доказательств и беспрекословно доказана его вина.

Приговором Новоград-Волынского горрайонного суда мужчину признали виновным в совершении преступлений по ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 152, ч. 3 ст. 153, ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Со дня задержания и в настоящее время фигурант дела находится под стражей.

Напомним, за изнасилование 13-летней падчерицы суд приговорил жителя Житомирщины к 12 годам тюрьмы.
Тэги: изнасилование, Житомирская область, приговор, суд
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