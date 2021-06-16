Суд вынес приговор извергу, который изнасиловал 5-летнюю девочку и едва не убил ее бабушку

"Установлено, что преступления совершил в апреле 2018 года неоднократно судимый 39-летний житель Олевского района. Так, придя с двумя литрами спиртного в домовладение к семье, где проживала 55-летняя женщина, ее дочь и 5-летняя внучка, сначала допоздна "гостил". Затем, в состоянии алкогольного опьянения, во время возникновения спора, набросился на женщину и пытался задушить ее (дочь в тот момент отсутствовала). Когда же потерпевшая потеряла сознание, обвиняемый, подумав, что она мертва, похитил из другой комнаты 5-летнюю девочку, отнес ее в лес и совершил действия сексуального характера", - информирует ведомство.