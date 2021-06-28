В Украине может появиться новый налог: стоимость жилья подскочит

В Украине может появиться новый налог на недвижимость. В Раде зарегистрировали законопроект, в котором предусмотрено облагать налогом на добавленную стоимость операции по продаже построенных квартир или домов. Об этом сообщает ТСН.

Что предполагает законопроект?

Отмечается, что данный законопроект уже поддержали в Комитете Верховной Рады по вопросам финансов. Проектом предлагается обложить налогом на добавленную стоимость (20%) квартиры в новостройках. Без НДС будут продаваться только квартиры в домах, которые строятся за бюджетные деньги или по программам доступного жилья.

Кроме того, для граждан предлагается ввести налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости.

Но последнее слово по этому поводу будет за депутатами. Если большинство проголосует "за" - тогда его примут. Заседание будет на следующей неделе.

Что еще предлагают чиновники

Также поступило предложение расширить налоги на автомобили и повысить акцизный сбор на табачные изделия. В Кабинете министров выражают надежду, что такие нововведения помогут пополнить государственный бюджет почти 60 млрд гривен.





Украинцы получат "платежки" с новым налогом

Вскоре украинцы получают квитанции с оплатой налога на недвижимость. Проплатить их нужно будет в течение двух месяцев после получения. Если человек не сделает этого - его ждет штраф. Отмечается, что, если же платеж будет задержан на тридцать дней, будет начислен штраф в размере 10% от суммы в квитанции. Если же задержка налогового платежа превысит тридцать дней, штраф увеличится в два раза.

Кого касается налог на недвижимость

Налог на недвижимость касается только тех владельцев квартир, у кого площадь жилья превышает 60 квадратных метров. Если у вас частный дом площадью более 120 квадратных метров - вам тоже нужно платить этот налог.

Отметим, что оплата идет только за площадь помещения больше нормы. Размер налога зависит от региона.

Как насчитывается налог

В 2021 году налог на недвижимое имущество насчитывается физическим лицам - владельцам объектов недвижимости (домов, квартир и тому подобное) за 2020 год, исходя из размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2020 года - 4 723,00 гривен. Платят налог владельцы жилой и/или нежилой недвижимости. При несовершеннолетних детях - владельцах недвижимости налог платят родители/опекуны.

Если вы не получили уведомления-решения из-за несоответствия налогового адреса с фактическим местожительством, следует немедленно обратиться к налоговому органу по месту регистрации для уплаты надлежащей суммы налога.