Ипотека под 7%: в Минфине рассказали об условиях программы

"Во исполнение программы президента в январе мы начали программу ипотечного кредитования - так называемую программу "Доступная ипотека под 7%". Мы воспользовались тем, что у нас уже есть забрендирован такой инструмент, как программа "5-7-9%", все ее хорошо знают, хорошо понимают. Используя имеющийся инструментарий этой программы и опыт, мы подготовили решение правительства, которое будет упрощать доступ граждан к ипотечному кредитованию", - сказал Марченко.

"Программа реальна, и я думаю, что первый кредит будет выдан в начале марта, в ближайшее время. Кто может воспользоваться программой? Все граждане, которые соответствуют критериям, соответствуют своим возможностям получить такой кредит, имеют деловую репутацию, которая позволяет им это получить ", - добавил министр.

"Первый шаг - гражданин изучает критерии, далее обращается в уполномоченный банк, банк сообщает о соответствии условиям программы и просит подать заявку на получение кредита. Четвертый шаг - кредитная оценка, заключение договора и перечисления средств кредита продавцу предмета ипотеки. Пятый шаг - оплата компенсационной процентной ставки за счет государственной поддержки", - пояснил Марченко.