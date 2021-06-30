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ДТП под Житомиром: водитель опрокинул автомобиль на крышу и угодил в больницу. ФОТО

Сегодня, 10:10:35 315 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ДТП под Житомиром: водитель опрокинул автомобиль на крышу и угодил в больницу. ФОТО

 В Житомирском районе водитель легковушка слетела с трассы и перевернулась. Дорожно-транспортное происшествие произошло 29 июня около 15:10 на 26 км автодороги Житомир-Черновцы, вблизи с. Буки.

Об этом «Журналу Житомира» сообщили в полиции Житомирской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Opel Omega, 33-летний житель г. Ровно, двигаясь в направлении г. Чуднова, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет и перевернулось.
 

Фото: полиция


В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в отделение интенсивной терапии областной клинической больницы.

Сейчас идет выяснение всех причин и обстоятельств происшествия.
Тэги: Житомирщина, дтп
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