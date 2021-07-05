Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Вторник, 06 Июля 2021    00:24:21
|
Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 5 » 15:19:49

Вывели в тень 200 миллионов: СБУ заблокировала на Житомирщине крупный конвертационный центр

Вчера, 15:19:49 586 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Вывели в тень 200 миллионов: СБУ заблокировала на Житомирщине крупный конвертационный центр

 СБУ разоблачила и заблокировала на Житомирщине деятельность межрегионального конвертационного центра. Через него вывели в тень почти 200 миллионов гривен в течение 2020-2021 годов.

Как сообщает спецслужба, к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области.
 

"Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей. В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области. Следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации "ДНР", - сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.


Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как "транзитных").

"Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 000 гривен", - отмечают в спецслужбе.

Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъято:
 
  • бухгалтерскую документацию;
  • компьютерную технику;
  • печати фиктивных предприятий;
  • несколько десятков заявлений от потенциальных "дропов" на открытие счетов в банках;
  • полторы сотни банковских карточек подставных лиц.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей).







Фото: СБУ
Тэги: СБУ, конвертационный центр
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus