Вывели в тень 200 миллионов: СБУ заблокировала на Житомирщине крупный конвертационный центр

"Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей. В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области. Следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации "ДНР", - сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.