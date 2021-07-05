Вывели в тень 200 миллионов: СБУ заблокировала на Житомирщине крупный конвертационный центр

СБУ разоблачила и заблокировала на Житомирщине деятельность межрегионального конвертационного центра. Через него вывели в тень почти 200 миллионов гривен в течение 2020-2021 годов.
Как сообщает спецслужба
, к организации центра причастны киевлянин и трое жителей Житомирской области.
"Они занимались минимизацией налогов, легализовали доходы и переводили в наличные деньги для нескольких десятков коммерческих структур Житомирской, Киевской и Донецкой областей. В частности, для выполнения цепных виртуальных операций дельцы использовали реквизиты более 40 подконтрольных им коммерческих структур с признаками фиктивности. Некоторые из них зарегистрированы на жителей Донецкой области. Следователи СБУ проверяют информацию о возможном направлении части наличности на финансирование террористической организации "ДНР", - сообщает пресс-центр СБ Украины в Житомирской области.
Чтобы перевести деньги в наличные, злоумышленники привлекли до сотни "дропов" (людей, которые за вознаграждение соглашались оформить банковские карты для их использования, как "транзитных").
"Формально дельцы придерживались норм финансового мониторинга: за одну операцию перечисляли не более 400 000 гривен"
, - отмечают в спецслужбе.
Правоохранители провели 6 одновременных санкционированных обысков у фигурантов уголовного производства. Во время них изъято:
- бухгалтерскую документацию;
- компьютерную технику;
- печати фиктивных предприятий;
- несколько десятков заявлений от потенциальных "дропов" на открытие счетов в банках;
- полторы сотни банковских карточек подставных лиц.
Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) и ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физлиц-предпринимателей).
Фото: СБУ