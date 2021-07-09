Пришла выпить кофе: визит в популярное кафе для 59-летней женщины оказался роковым

В городе Бердичев произошла трагедия – в одном из городских кафе получила смертельные травмы женщина, приехавшая из Эстонии навестить своих родственников. Об этом в соцсети сообщают бердичевляне.
"Уважаемые жители и гости города Бердичева. Хочу рассказать вам о горе, которое случилось с моей крестной, и тем самым предостеречь вас, ваших близких и родных. Перед тем, как вы захотите просто отдохнуть за чашечкой кофе, хорошо выбирайте место и заведение, чтобы это не обернулось горем, как в нашем случае"
, - рассказала Марина Таирова в Facebook
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11 июня она со своей крестной, которая проживала в Эстонии (в Бердичев приезжала проведать маму) решили встретиться и пообщаться. После прогулки по городу зашли в кафе "Амстердам".
"Сделав заказ, крестная пошла помыть руки. Зайдя внутрь заведения, она пошла не в ту сторону, так как не было никаких указательных и предупредительных знаков. Освещение не было, у лестницы не было перил, техника безопасности в этом случае отсутствовала! Она споткнулась и упала головой вниз", - говорится в заметке.
В результате падения женщина получила перелом основания черепа, множество гематом и другие тяжелые травмы.
"15 дней боролись за ее жизнь, но увы 26.06 она отошла в вечность ... Кацун Зоя Ивановна 1962 г.р. оставила старушку мать, мужа, двух дочерей, внука. Из-за такой нелепой ситуации погиб человек", - сообщила женщина.
На страницах заведения в соцсетях пока не прокомментировали трагический инцидент.
Кацун Зоя Ивановна