Пришла выпить кофе: визит в популярное кафе для 59-летней женщины оказался роковым

"Сделав заказ, крестная пошла помыть руки. Зайдя внутрь заведения, она пошла не в ту сторону, так как не было никаких указательных и предупредительных знаков. Освещение не было, у лестницы не было перил, техника безопасности в этом случае отсутствовала! Она споткнулась и упала головой вниз", - говорится в заметке.