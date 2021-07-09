Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 09 Июля 2021    19:47:29
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2021 » Июль » 9 » 13:36:24

Пришла выпить кофе: визит в популярное кафе для 59-летней женщины оказался роковым

Сегодня, 13:36:24 1414 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Пришла выпить кофе: визит в популярное кафе для 59-летней женщины оказался роковым

 В городе Бердичев произошла трагедия – в одном из городских кафе получила смертельные травмы женщина, приехавшая из Эстонии навестить своих родственников. Об этом в соцсети сообщают бердичевляне.

"Уважаемые жители и гости города Бердичева. Хочу рассказать вам о горе, которое случилось с моей крестной, и тем самым предостеречь вас, ваших близких и родных. Перед тем, как вы захотите просто отдохнуть за чашечкой кофе, хорошо выбирайте место и заведение, чтобы это не обернулось горем, как в нашем случае", - рассказала Марина Таирова в Facebook.

11 июня она со своей крестной, которая проживала в Эстонии (в Бердичев приезжала проведать маму) решили встретиться и пообщаться. После прогулки по городу зашли в кафе "Амстердам".
 

"Сделав заказ, крестная пошла помыть руки. Зайдя внутрь заведения, она пошла не в ту сторону, так как не было никаких указательных и предупредительных знаков. Освещение не было, у лестницы не было перил, техника безопасности в этом случае отсутствовала! Она споткнулась и упала головой вниз", - говорится в заметке.


В результате падения женщина получила перелом основания черепа, множество гематом и другие тяжелые травмы.
 

"15 дней боролись за ее жизнь, но увы 26.06 она отошла в вечность ... Кацун Зоя Ивановна 1962 г.р. оставила старушку мать, мужа, двух дочерей, внука. Из-за такой нелепой ситуации погиб человек", - сообщила женщина.


На страницах заведения в соцсетях пока не прокомментировали трагический инцидент.



 

Кацун Зоя Ивановна
Тэги: кафе, Смерть, Бердичев
Новости партнеров
Комментариев: 2
Admiral8
1 Papa (Admiral8)   • 15:31:11, Сегодня [Материал]

жаль, конечно. а что показали анализьі крови на алкоголь?
Vovik-RF
2 Vovik (Vovik-RF)   • 17:13:15, Сегодня [Материал]

Слава Україні!!!! Бардаку слава!!!
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus