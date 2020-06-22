Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Понедельник, 22.06.2020    18:58:19
|
Главная » Новости » Житомир » Происшествия » 2020 » Июнь » 22 » 12:51:06

В Бердичеве мужчина выпал из окна пятого этажа во время видеострима на YouTube

Сегодня, 13:17:58 1108 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
В Бердичеве мужчина выпал из окна пятого этажа во время видеострима на YouTube

 В Бердичеве из окна 5-го этажа выпал мужчина, от полученных травм он скончался. Полицейские установили его личность и в рамках уголовного производства проверяют обстоятельства смерти. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в полиции Житомирской области.
 

"Сообщение о происшествии поступило в Бердичевский отдел полиции от медиков "скорой". Под окнами 5-этажного дома лежал человек, все обстоятельства указывали на его падения из окна", - информируют правоохранители.


Погибшим оказался 36-летним жителем Черняховского района. Полицейские нашли квартиру, из окна которой выпал мужчина, и провели там обыск.
 

"Установлено, что в этом доме проводился видеострим с участием погибшего. В какой-то момент мужчина вышел из комнаты. Когда другие участники блогерского видео вспомнили о нем, его уже не было в квартире", - сообщает полиция.


Предварительно полицейские изучили записи видеострима и, по имеющейся информации, падение мужчин могло быть несчастным случаем.

По данному факту начато уголовное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза. Из квартиры изъято компьютерное и интернет-оборудование.

Напомним, ранее в Бердичеве блогер похитил мужчину и несколько дней пытал его в прямом эфире.
Тэги: Смерть, Бердичев, выпал
Комментариев: 1
Sams2
1 Семенюк Александр (Sams2)   • 15:03:07, Сегодня [Материал]
+1

Премия Дарвина?
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus