В Бердичеве мужчина выпал из окна пятого этажа во время видеострима на YouTube

В Бердичеве из окна 5-го этажа выпал мужчина, от полученных травм он скончался. Полицейские установили его личность и в рамках уголовного производства проверяют обстоятельства смерти. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в полиции Житомирской области.
"Сообщение о происшествии поступило в Бердичевский отдел полиции от медиков "скорой". Под окнами 5-этажного дома лежал человек, все обстоятельства указывали на его падения из окна", - информируют правоохранители.
Погибшим оказался 36-летним жителем Черняховского района. Полицейские нашли квартиру, из окна которой выпал мужчина, и провели там обыск.
"Установлено, что в этом доме проводился видеострим с участием погибшего. В какой-то момент мужчина вышел из комнаты. Когда другие участники блогерского видео вспомнили о нем, его уже не было в квартире", - сообщает полиция.
Предварительно полицейские изучили записи видеострима и, по имеющейся информации, падение мужчин могло быть несчастным случаем.
По данному факту начато уголовное производство, назначена судебно-медицинская экспертиза. Из квартиры изъято компьютерное и интернет-оборудование.
Напомним, ранее в Бердичеве блогер похитил мужчину и несколько дней пытал его в прямом эфире
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