В Житомирской области мужчина вывез в поле мальчика и изнасиловал: ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Житомирской области задержан 25-летний мужчина, который вывез в поле соседского мальчика и там изнасиловал. Об этом "Журналу Житомира
" сообщила областная прокуратура.
"Ювенальным прокурором Коростышевской окружной прокуратуры осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 152 УК Украины). По данным следствия, особо тяжкое преступление в отношении малолетнего совершил 25-летний односельчанин. Так, 09.07.2021, днем, около 15 часов 30 минут, вывоз малолетнего соседа за село, в поле, где совершил в отношении него действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
О преступлении правоохранительным органам сообщила мать пострадавшего. Насильника задержали, ему сообщено о подозрении.
"Учитывая тяжесть совершенного преступления, ювенальный прокурор будет настаивать на избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей"
, - добавила прокуратура.
За содеянное мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.