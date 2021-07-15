В Житомире мошенник, представляясь работником газовой службы, обворовывает пенсионеров

"Днем 13 июля с разрешения женщины в дом заходил незнакомец, назвавшийся работником одной из обслуживающих компаний и сообщил о необходимости проверки состояния газоснабжения. Во время непринужденной беседы доверчивая бабушка несколько раз выходила из комнаты, а затем и обнаружила пропажу 6000 гривен", - информируют правоохранители.