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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июль » 15 » 10:09:38

В Житомире мошенник, представляясь работником газовой службы, обворовывает пенсионеров

Сегодня, 10:09:38 652 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире мошенник, представляясь работником газовой службы, обворовывает пенсионеров

 В Житомире орудует преступник, которые под предлогом проверки газоснабжения попадает в квартиры горожан и похищает деньги. От действий вора уже пострадали две пенсионерки. Об этом "Журналу Житомира" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
 

"Днем 13 июля с разрешения женщины в дом заходил незнакомец, назвавшийся работником одной из обслуживающих компаний и сообщил о необходимости проверки состояния газоснабжения. Во время непринужденной беседы доверчивая бабушка несколько раз выходила из комнаты, а затем и обнаружила пропажу 6000 гривен", - информируют правоохранители.


В этот же день похожий гость приходил и к 74-летней житомирянке. Как и в предыдущем случае, он отвлекал женщину разговорами и просьбами принести воды, а затем хозяйка не нашла свои сбережения в сумме 12000 гривен.

"Полицейские во время проведения проверки установили, что названная организация своих работников к пострадавшим не направляла. По обоим обращениям следователи открыли уголовные производства по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины", - сообщает ГУНП.

По описанию потерпевших, на вид мужчине около 40 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в розовую тенниску и синие джинсы. При себе имел большую черную сумку через плечо. В настоящее время полицейские устанавливают личность вора.
Тэги: мошенник, Житомир, кража
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