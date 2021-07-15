В Житомире мошенник, представляясь работником газовой службы, обворовывает пенсионеров

В Житомире орудует преступник, которые под предлогом проверки газоснабжения попадает в квартиры горожан и похищает деньги. От действий вора уже пострадали две пенсионерки. Об этом "Журналу Житомира
" сообщили в ГУ Нацполиции Житомирской области.
"Днем 13 июля с разрешения женщины в дом заходил незнакомец, назвавшийся работником одной из обслуживающих компаний и сообщил о необходимости проверки состояния газоснабжения. Во время непринужденной беседы доверчивая бабушка несколько раз выходила из комнаты, а затем и обнаружила пропажу 6000 гривен", - информируют правоохранители.
В этот же день похожий гость приходил и к 74-летней житомирянке. Как и в предыдущем случае, он отвлекал женщину разговорами и просьбами принести воды, а затем хозяйка не нашла свои сбережения в сумме 12000 гривен.
"Полицейские во время проведения проверки установили, что названная организация своих работников к пострадавшим не направляла. По обоим обращениям следователи открыли уголовные производства по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины"
, - сообщает ГУНП.
По описанию потерпевших, на вид мужчине около 40 лет, высокого роста, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в розовую тенниску и синие джинсы. При себе имел большую черную сумку через плечо. В настоящее время полицейские устанавливают личность вора.