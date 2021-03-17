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Главная » Новости » Житомир » Общество » 2021 » Март » 17 » 08:27:30

Житомирянин передал мошенникам данные банковской карты и лишился 100 тыс. грн

Сегодня, 08:30:09 660 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирянин передал мошенникам данные банковской карты и лишился 100 тыс. грн

 Житомирянин попал на крючок мошенников: разгласил данные своей банковской карты и потерял все сбережения – около 100 тысяч гривен. Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

"На днях в Житомирское районное управление полиции обратился 32-летний житомирянин с уведомлением об обмане. Мужчина указал, что накануне к нему на мобильный номер позвонил незнакомец, назвавшийся работником банка. Он напугал, что с банковского счета клиента кто-то попытался снять средства, однако служба безопасности банка, мол, вовремя прекратила несанкционированное вмешательство", – отмечают правоохранители.

Для предотвращения таких случаев, следовало выполнить определенный алгоритм, предоставив "представителю банка" конфиденциальные данные своей карты. По окончании разговора со счета мужчины исчезли все сбережения на сумму около 100 тысяч гривен.

По данному факту следователи Житомирского районного управления устанавливают все обстоятельства событий и разыскивают преступника.
Тэги: кража, карта, мошенник, Житомир
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Комментариев: 2
desperado
1 Анатолий (desperado)   • 08:52:50, Сегодня [Материал]

Без лоха и жизнь плоха !!!
Pound
2 Life is life (Pound)   • 10:55:52, Сегодня [Материал]

Ото зекі потішилися.
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