На подготовку к Олимпиаде житомирской триатлетке выделили 150 тыс. грн

Житомирские триатлеты, члены Национальной сборной команды Украины Юлия Елистратова и Егор Мартыненко получат финансовую поддержку из бюджета громады.
Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на сессии 16 июля.
"Федерация обратилась в городской совет с ходатайством о частичном финансировании мероприятий, в которых примут участие успешные житомирские спортсмены"
, - информирует мэрия
.
Сообщается, что Юлии Елистратовой для участия в Олимпиаде выделили 150 тыс. Грн. Егор Мартыненко получит из бюджета 85 тыс. грн.
Как сообщал, кроме Юлии Елистратовой, на Олимпиаду в Токио
полетят еще два спортсмена из Житомирской области.