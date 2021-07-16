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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 16 » 13:30:53

На подготовку к Олимпиаде житомирской триатлетке выделили 150 тыс. грн

Сегодня, 13:30:53 102 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На подготовку к Олимпиаде житомирской триатлетке выделили 150 тыс. грн

 Житомирские триатлеты, члены Национальной сборной команды Украины Юлия Елистратова и Егор Мартыненко получат финансовую поддержку из бюджета громады.

Соответствующее решение приняли депутаты горсовета на сессии 16 июля.

"Федерация обратилась в городской совет с ходатайством о частичном финансировании мероприятий, в которых примут участие успешные житомирские спортсмены", - информирует мэрия.

Сообщается, что Юлии Елистратовой для участия в Олимпиаде выделили 150 тыс. Грн. Егор Мартыненко получит из бюджета 85 тыс. грн.

Как сообщал, кроме Юлии Елистратовой, на Олимпиаду в Токио полетят еще два спортсмена из Житомирской области.

Тэги: бюджет, олимпиада, триатлон, Спорт
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