Олимпиада-2020 в Токио: расписание выступлений спортсменов из Житомирской области

23 июля в Токио стартовала летняя олимпиада. Житомирщину на Олимпийских играх представляют трое спортсменов, которые будут соревноваться в трех видах спорта
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За медали в триатлоне, легкой атлетике и гребле на байдарках и каноэ будут бороться: Юлия Елистратова, Владислав Мазур и Анастасия Четверикова.
ЮЛИЯ ЕЛИСТРАТОВА
Как сообщает "Суспільне
", первой стартует Юлия Елистратова - соревнования женщин-триатлонисток в индивидуальном зачете, согласно официальному расписанию на сайте Олимпийских игр в Токио, будут проходить 27 июля
. Юлия будет выступать в 00:30 по киевскому времени.
В 2008 году Елистратова стала первой украинской триатлонисткой, которая выступила на Олимпийских играх. На летний олимпиаде в Токио Юлия является единственной представительницей команды Украины по триатлону. Эта олимпиада будет четвертой по счету в карьере спортсменки.
Юлия Елистратова - мастер спорта международного класса, многократная победительница этапов Кубка мира, серебряный призер Чемпионата мира 2014 года (акватлон) и Чемпионата Европы 2016 года, многократная чемпионка и обладательница Кубка Украины. Родилась в Овруче 15 февраля 1988 года. Увлекается фотографией и коллекционированием сувенирных велосипедов. Первым тренером Юлии была Наталья Кириллович. Сейчас спортсменку тренирует Владимир Турбаевский, Андрей Лайчук и Сергей Дрозд.
ВЛАДИСЛАВ МАЗУР
Финал соревнований по легкой атлетике среди мужчин по расписанию будет проходить 2 августа в 04.20 по киевскому времени. Чтобы попасть в него, нашему легкоатлету Владиславу Мазуру нужно пройти квалификацию, старт которой запланирован 31 июля
на 13.10 по киевскому времени.
Для Владислава эти Олимпийские игры станут первыми в его карьере. Легкоатлет является воспитанником заслуженного тренера Украины Игоря Лонского, который тренирует его и сейчас. Еще одним его тренером является Владимир Шагун. В начале своей карьеры Владислав прыгал в высоту, однако впоследствии изменил специализацию и теперь выступает в прыжках в длину.
Владислав Мазур - мастер спорта международного класса, чемпион Европы среди спортсменов в возрасте до 23 лет (2017), чемпион Украины. Родился 21 ноября 1996 года в Бердичеве.
АНАСТАСИЯ ЧЕТВЕРИКОВА
Анастасия Четверикова, которая будет представлять Житомирщину в дисциплине "гребля на байдарках и каноэ", будет соревноваться в предпоследний день Олимпиады-2020 - 7 августа
в 03.30 по киевскому времени. Четверикова будет выступать в паре с Людмилой Лузан.
Анастасия Четверикова - уроженка Херсонщины. Родилась 13 апреля 1998 года. Увлекается баскетболом и туризмом. В греблю Анастасию привел ее брат, который первым начал заниматься этим видом спорта.
Анастасия - мастер спорта международного класса, бронзовый призер Чемпионата мира 2019 года, чемпион Европы 2021 (каноэ-двойка 500 метров), бронзовый призер Чемпионата Европы 2021 (каноэ-двойка 200 метров), чемпион Украины. Первым тренером Анастасии был Василий Цеховлис, сейчас ее тренирует двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан.
Медальный зачет
По состоянию на 15:00 в активе Украины две медали и 37 место медального зачета.
Первую медаль для Украины на Олимпиаде 2020 - бронзу - завоевала Дарья Билодид в дзюдо.
Вторую бронзовую медаль в фехтовании на шпагах добыл Игорь Рейзлин.