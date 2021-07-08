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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июль » 8 » 08:58:00

На Олимпиаду в Токио поедут трое спортсменов из Житомирской области

Сегодня, 08:58:00 298 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Олимпиаду в Токио поедут трое спортсменов из Житомирской области

 Исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в ХХХII Олимпиаде в Токио-2020. В составе сборной есть и спортсмены из Житомирской области.

Об этом 7 июля на своем сайте сообщил Национальный олимпийский комитет Украины.

Всего Украину на Олимпиаде будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта.

В состав сборной попали трое представителей Житомирской области:
 

Анастасия Четверикова - гребля на байдарках и каноэ


Владислав Мазур - легкая атлетика


Юлия Елистратова - триатлон



Тридцать вторые летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была проходить в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021 год.
Тэги: Токио-2020, спортсмены, олимпиада
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