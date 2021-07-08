На Олимпиаду в Токио поедут трое спортсменов из Житомирской области

Исполком Национального олимпийского комитета Украины утвердил поименный состав Олимпийской сборной Украины для участия в ХХХII Олимпиаде в Токио-2020. В составе сборной есть и спортсмены из Житомирской области.
Об этом 7 июля на своем сайте сообщил Национальный олимпийский комитет Украины
.
Всего Украину на Олимпиаде будут представлять 158 спортсменов
в 25 видах спорта.
В состав сборной попали трое представителей Житомирской области:
Анастасия Четверикова - гребля на байдарках и каноэ
Владислав Мазур - легкая атлетика
Юлия Елистратова - триатлон
Тридцать вторые летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Олимпиада должна была проходить в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021 год.