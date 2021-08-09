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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Август » 9 » 17:52:35

Более 300 млн грн потратили на ремонт 12 км трассы в Житомирской области

Вчера, 17:52:24 1911 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Более 300 млн грн потратили на ремонт 12 км трассы в Житомирской области

 На севере Житомирской области завершают ремонт 12 км автодороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.

Речь идет об участке пути, который пролегает между населенными пунктами Прилуки и Дубовый Гай.



По информации Службы автомобильных дорог, ремонт предусматривал:
 
  • демонтаж существующего дорожного покрытия;
  • проведение земельных работ;
  • выполнение расширения пути;
  • усиление конструктива;
  • обустройство нового покрытия;
  • реализацию работ по безопасности движения.

"Здесь дорога капитально ремонтировалась около 40 лет назад. Работы на финишной прямой", - отмечают дорожники.



Подрядчик: ООО "СП "Автострада". Стоимость ремонта 311,5 млн грн.

Напомним, на территории Житомирской области в этом году планируется восстановить около 100 километров пути М-21.
Тэги: Житомирская область, ремонт дорог
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 01:58:31, Сегодня [Материал]

по фото и не видно расширения пути
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