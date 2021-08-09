Более 300 млн грн потратили на ремонт 12 км трассы в Житомирской области

На севере Житомирской области завершают ремонт 12 км автодороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский.
Речь идет об участке пути, который пролегает между населенными пунктами Прилуки и Дубовый Гай.
По информации Службы автомобильных дорог, ремонт предусматривал:
"Здесь дорога капитально ремонтировалась около 40 лет назад. Работы на финишной прямой"
- демонтаж существующего дорожного покрытия;
- проведение земельных работ;
- выполнение расширения пути;
- усиление конструктива;
- обустройство нового покрытия;
- реализацию работ по безопасности движения.
, - отмечают дорожники.
Подрядчик: ООО "СП "Автострада". Стоимость ремонта 311,5 млн грн.
Напомним, на территории Житомирской области в этом году планируется восстановить около 100 километров пути М-21
.