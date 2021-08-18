Как Житомир отпразднует День Государственного Флага и 30-ю годовщину Независимости Украины: план мероприятий

По случаю Дня Государственного Флага и 30-летия Независимости Украины в Житомире состоится ряд торжественных мероприятий. Об этом сообщает Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА
.
Так, празднование в Житомир начнется 21 августа с выставки-ярмарки товаров декоративно-прикладного и изобразительного искусства (улица Михайловская).
В течение праздничных дней в Житомир состоятся следующие мероприятия:
23 августа
- 9:00 - торжественное поднятие Государственного Флага Украины на площади Соборной;
- 10:30 - открытие отреставрированного здания Магистрата (ул. Кафедральная, 3);
- 11:00 - церемония торжественного поднятия государственного флага Украины в честь погибших и умерших воинов АТО/ООС и возложение цветов на Смолянском военном кладбище (ул. Селецкая, 9);
- 12:30-18:00 - торжественное мероприятие «Ти у мене єдина» в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги;
24 августа
Торжественный парад, который начнется одновременно из трех направлений города (по улицам Большая Бердичевская, Победы и Киевская).
I направление - начало парада в 10:00 от памятника Т. Г. Шевченко
, участники которого возложат цветы к:
II направление - начало парада в 10:00 от памятника Олегу Ольжичу
- 10:10 - памятнику Ивану Франко (ул. Большая Бердичевская, 40);
- 10:15 - мемориальному бюсту Вячеслава Черновола (ул. Большая Бердичевская, 38);
- 10:20 - мемориальной доски Михаила Грушевского (ул. Большая Бердичевская, 32);
- 10:30 - памятному знаку Героям Небесной Сотни (площадь им. С.П. Королёва).
, участники которого возложат цветы к:
III направление - начало парада в 10:00 от памятника Ивану Огиенко
- 10:10 - могилам участников украинской национально-освободительной борьбы Николая Сциборского и Емельяна Сеника (ул. Победы, 14/12)
- 10:20 - мемориальным стендам погибших и умерших воинов АТО/ООС (Площадь Соборная).
, участники которого возложат цветы к:
- 10:10 - мемориальному стенду Героев Небесной Сотни (ул. Киевская, 18, Свято-Михайловский кафедральный собор).
Все участники парада после возложения цветов отправляются на площадь Соборная и выстраиваются у Государственного Флага Украины.
Также 24 августа в День Независимости Украины в Житомире программой предусмотрены следующие мероприятия:
- 7:00-10:00 - проведение утренних литургий с молитвой за Украину;
- 12:00 - 20:00 - социальный проект «Мистецтво для життя» (площадь Соборная), в рамках которого будут действовать: выступления лирников и кобзарей; выставка-ярмарка, цикл публичных чтений; зона для детей с родителями; мастер-классы по народным ремеслам и искусствам; показ знаковых украинских кинолент; написание самой большой детской картины Украины;
- 12:00 - 20:00 - Open Call: литературно-музыкальный марафон «Народжені незалежними» с праздничной концертной программой с участием молодежных групп, отдельных исполнителей, чтецов, презентация собственных произведений, поэзии, книг на государственном языке (улица Михайловская);
- 14:00 - 20:00 - общественно-художественное мероприятие патриотического направления «Покоління незалежних – 2021» (Парк культуры и отдыха, летний театр «Ракушка»).