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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 18 » 13:44:22

Как Житомир отпразднует День Государственного Флага и 30-ю годовщину Независимости Украины: план мероприятий

Вчера, 13:44:22 1086 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Как Житомир отпразднует День Государственного Флага и 30-ю годовщину Независимости Украины: план мероприятий

 По случаю Дня Государственного Флага и 30-летия Независимости Украины в Житомире состоится ряд торжественных мероприятий. Об этом сообщает Департамент культуры, молодежи и спорта Житомирской ОГА.

Так, празднование в Житомир начнется 21 августа с выставки-ярмарки товаров декоративно-прикладного и изобразительного искусства (улица Михайловская).

В течение праздничных дней в Житомир состоятся следующие мероприятия:
 

23 августа

 
  • 9:00 - торжественное поднятие Государственного Флага Украины на площади Соборной;
  • 10:30 - открытие отреставрированного здания Магистрата (ул. Кафедральная, 3);
  • 11:00 - церемония торжественного поднятия государственного флага Украины в честь погибших и умерших воинов АТО/ООС и возложение цветов на Смолянском военном кладбище (ул. Селецкая, 9);
  • 12:30-18:00 - торжественное мероприятие «Ти у мене єдина» в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги;


24 августа


Торжественный парад, который начнется одновременно из трех направлений города (по улицам Большая Бердичевская, Победы и Киевская).

I направление - начало парада в 10:00 от памятника Т. Г. Шевченко, участники которого возложат цветы к:
 
  • 10:10 - памятнику Ивану Франко (ул. Большая Бердичевская, 40);
  • 10:15 - мемориальному бюсту Вячеслава Черновола (ул. Большая Бердичевская, 38);
  • 10:20 - мемориальной доски Михаила Грушевского (ул. Большая Бердичевская, 32);
  • 10:30 - памятному знаку Героям Небесной Сотни (площадь им. С.П. Королёва).

II направление - начало парада в 10:00 от памятника Олегу Ольжичу, участники которого возложат цветы к:
 
  • 10:10 - могилам участников украинской национально-освободительной борьбы Николая Сциборского и Емельяна Сеника (ул. Победы, 14/12)
  • 10:20 - мемориальным стендам погибших и умерших воинов АТО/ООС (Площадь Соборная).

III направление - начало парада в 10:00 от памятника Ивану Огиенко, участники которого возложат цветы к:
 
  • 10:10 - мемориальному стенду Героев Небесной Сотни (ул. Киевская, 18, Свято-Михайловский кафедральный собор).

Все участники парада после возложения цветов отправляются на площадь Соборная и выстраиваются у Государственного Флага Украины.

Также 24 августа в День Независимости Украины в Житомире программой предусмотрены следующие мероприятия:
 
  • 7:00-10:00 - проведение утренних литургий с молитвой за Украину;
  • 12:00 - 20:00 - социальный проект «Мистецтво для життя» (площадь Соборная), в рамках которого будут действовать: выступления лирников и кобзарей; выставка-ярмарка, цикл публичных чтений; зона для детей с родителями; мастер-классы по народным ремеслам и искусствам; показ знаковых украинских кинолент; написание самой большой детской картины Украины;
  • 12:00 - 20:00 - Open Call: литературно-музыкальный марафон «Народжені незалежними» с праздничной концертной программой с участием молодежных групп, отдельных исполнителей, чтецов, презентация собственных произведений, поэзии, книг на государственном языке (улица Михайловская);
  • 14:00 - 20:00 - общественно-художественное мероприятие патриотического направления «Покоління незалежних – 2021» (Парк культуры и отдыха, летний театр «Ракушка»).


 
Тэги: праздник, программа мероприятий, День независимости Украины, День флага, Житомир
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