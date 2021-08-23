Украина сегодня празднует День государственного флага

23 августа, накануне Дня Независимости, в Украине отмечается День Государственного флага. Этот праздник был установлен в честь многолетней истории Украины, а также с целью воспитания уважения граждан к государственным символам.
День флага Украины: история
Первым задокументированным использованием желтого и синего цветов был герб Львовской земли. В Грюнвальдской битве 1410 года против крестоносцев сражались и подразделения, сформированные на землях, входящих в современную Украину.
В XVI-XVII веках запорожские казаки использовали хоругви разных цветов, однако с XVIII века стали использовать в основном, желто-голубые.
Некоторые исследователи считают отправной точкой развития нынешнего национального флага Украины 1848 год, когда во время революции в Австрийской империи Главной русской радой во Львове впервые был использован желто-синий флаг.
В 1918 году официальным флагом новой украинской державы стал флаг с таким порядком полос: сверху располагалась синяя, внизу – желтая.
13 июня 1990 сине-желтый национальный флаг взвился над Житомиром. Житомир стал четвертым - после Тернополя, Ивано-Франковска и Львова - областным центром Украины и первым городом в Приднепровской - "Большой" Украине, где использование национальной символики было узаконено специальным решением городского совета и над зданием которого, наряду с флагом тогдашней Украинской ССР был установлено флаг будущей независимой Украины.
18 сентября 1991 года президиум Верховной Рады Украины своим постановлением фактически предоставил сине-желтому полотнищу статус официального флага страны. С этого дня под этим флагом начинают встречать иностранных гостей, принимать присягу военнослужащие, работать посольства Украины, он вывешивается в ООН.
28 января 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором описано, что Государственный флаг Украины "представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из двух равных по ширине горизонтально расположенных полос: верхней – синего цвета, нижней – желтого цвета, с соотношением ширины флага к его длине 2:3".
23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый украинский стяг в сессионный зал Верховной Рады. Освящение Национального флага было проведено священником Петром Бойко. Именно к этому событию и привязан указ президента Украины Леонида Кучмы, о котором говорилось выше.
В 2009 году президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этот указ, учредив ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.
Как будут праздновать в Житомире
В Житомире в сквере, где раньше стоял памятник Ленину, установили 50-метровый флагшток с огромным флагом Украины
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Фото: Александр Олищук
По случаю Дня государственного флага в Житомире запланирован ряд мероприятий, в частности в 9:00 на площади Соборной состоится торжественное поднятие флага размером 14 на 8 метров. До 12:30 часов будет частично ограничено движение на Соборной площади.
- 9:00 - торжественное поднятие Государственного Флага Украины на площади Соборной;
- 10:30 - открытие отреставрированного здания Магистрата (ул. Кафедральная, 3);
- 11:00 - церемония торжественного поднятия государственного флага Украины в честь погибших и умерших воинов АТО/ООС и возложение цветов на Смолянском военном кладбище (ул. Селецкая, 9);
- 12:30-18:00 - торжественное мероприятие "Ти у мене єдина" в Житомирском академическом украинском музыкально-драматическом театре имени Ивана Кочерги.