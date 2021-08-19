Девушка с цветком: в центре Житомира известный художник создает праздничный мурал. ФОТО

На стене лицея №25 в Житомире по случаю празднования 30-летия Независимости Украины создают мурал размером 8 м на 12 м.
Как сообщили в облгосадминистрации
, в основу будущего мурала лег «цветок Независимости», который выполнен из символов Житомирской области и лозунг празднования Дня Независимости «Ти у мене єдина».
Цветок в руках держит девушка, которая олицетворяет Украину. Выполняет проект житомирский аэрограф Дмитрий «Краб» в собственном уникальном стиле.
Работы по нанесению мурала на стену будут продолжаться до 24 августа.
Также проектом предусмотрено применение к муралу мобильного приложения «AR murals», в котором работы художников возникают в дополненной реальности и начинают двигаться.
Фото: Житомирская ОГА