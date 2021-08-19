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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 19 » 17:46:49

Девушка с цветком: в центре Житомира известный художник создает праздничный мурал. ФОТО

Вчера, 17:46:49 2475 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Девушка с цветком: в центре Житомира известный художник создает праздничный мурал. ФОТО

 На стене лицея №25 в Житомире по случаю празднования 30-летия Независимости Украины создают мурал размером 8 м на 12 м.

Как сообщили в облгосадминистрации, в основу будущего мурала лег «цветок Независимости», который выполнен из символов Житомирской области и лозунг празднования Дня Независимости «Ти у мене єдина».

Цветок в руках держит девушка, которая олицетворяет Украину. Выполняет проект житомирский аэрограф Дмитрий «Краб» в собственном уникальном стиле.



Работы по нанесению мурала на стену будут продолжаться до 24 августа.

Также проектом предусмотрено применение к муралу мобильного приложения «AR murals», в котором работы художников возникают в дополненной реальности и начинают двигаться.

Фото: Житомирская ОГА
Тэги: День независимости, мурал, Житомир, рисунок
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Комментариев: 1
Provocateur
1 Agent Provocateur (Provocateur)   • 18:15:53, Вчера [Материал]

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