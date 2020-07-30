В центре Житомира появился огромный мурал с элементами петриковской росписи. ФОТО

29 июля на пешеходной улице Житомира, Михайловской, презентовали новый мурал на любовную тематику, совмещенную с петриковской росписью.
На создание мурала художница Анастасия Сладковская потратила почти три месяца, передает "Суспільне Житомир
".
Стену для создания своего мурала автор выбрала еще около года назад. Тогда здесь была только облезлая штукатурка и рекламный баннер. За три месяца работы на стене появилась картина на любовную тематику в сочетании с традиционной петриковской росписью. И все это на темном фоне.
"Как-то оно так постепенно пришло, обрастало деталями. Я вообще люблю рисовать, чтобы композиция была живая. Какую-то основу я беру, планирую заранее, но потом мне нравится какие-то элементы добавлять. Складывается такое впечатление, что рисунок жив, он сам обрастает чем-то и сам уже мне начинает диктовать, что нужно добавить", - рассказывает Анастасия Сладковская.
Мурал находится во дворе кинотеатра имени Франко. Возле него установлены лавки, где можно отдохнуть или сделать красивые фотографии.
ФОТО: Суспільне