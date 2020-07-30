В центре Житомира появился огромный мурал с элементами петриковской росписи. ФОТО

"Как-то оно так постепенно пришло, обрастало деталями. Я вообще люблю рисовать, чтобы композиция была живая. Какую-то основу я беру, планирую заранее, но потом мне нравится какие-то элементы добавлять. Складывается такое впечатление, что рисунок жив, он сам обрастает чем-то и сам уже мне начинает диктовать, что нужно добавить", - рассказывает Анастасия Сладковская.