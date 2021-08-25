Лицей в центре Житомира теперь украшает 12-метровый мурал. ФОТО

"Украина - это наша мать, наша ненька. Поэтому мы разместили эти символы здесь и они у нас в основе. У нас здесь есть цветок, который является официальным символом 30-летия независимости в каждой области, поэтому мы его сюда поместили", - сказал Дмитрий Краб в комментарии "Суспільне Житомир".
"Сначала делается эскиз, я интерпретирую туда все свое видение, а потом подбираю цвет, - говорит Дмитрий Краб. - Я рисую в технике аерографика - это значит "воздушная кисть", если перевести эту фразу. Благодаря этой технике можно сделать мягкие переходы и передать объем изображения. Хотелось в этот раз сделать мурал более ярким".