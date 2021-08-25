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Главная » Новости » Житомир » Культура » 2021 » Август » 25 » 15:15:42

Лицей в центре Житомира теперь украшает 12-метровый мурал. ФОТО

Вчера, 15:15:29 1165 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Лицей в центре Житомира теперь украшает 12-метровый мурал. ФОТО

 В Житомире ко Дню Независимости Украины на фасаде лицея №25 нарисовали 12-метровый мурал "Ты у меня единственная". Мурал изобразил известный житомирский аэрограф Дмитрий Краб в своем авторском стиле.

Основным изображенным символом является Украина, которую олицетворяет женщина. Кроме того, мурал содержит элемент, символизирующий 30-летие независимости Украины.
 

"Украина - это наша мать, наша ненька. Поэтому мы разместили эти символы здесь и они у нас в основе. У нас здесь есть цветок, который является официальным символом 30-летия независимости в каждой области, поэтому мы его сюда поместили", - сказал Дмитрий Краб в комментарии "Суспільне Житомир".


Дмитрий Краб, автор мурала / Суспільне


Работа над рисунком продолжалась три недели.
 

"Сначала делается эскиз, я интерпретирую туда все свое видение, а потом подбираю цвет, - говорит Дмитрий Краб. - Я рисую в технике аерографика - это значит "воздушная кисть", если перевести эту фразу. Благодаря этой технике можно сделать мягкие переходы и передать объем изображения. Хотелось в этот раз сделать мурал более ярким".


Для мурала будет применяться мобильное приложение "AR murals", благодаря которому работы художников появляются в дополненной реальности и начинают двигаться.

Фото: Житомирская ОГА
Тэги: Дима Краб, Житомир, мурал
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Комментариев: 1
briz
1 aleks (briz)   • 16:16:00, Вчера [Материал]

а это фасад или торец школы?
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