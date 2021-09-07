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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 7 » 09:08:38

Музей космонавтики за 23,8 млн грн отремонтирует житомирская фирма: ОГА выбрала подрядчика

Сегодня, 09:08:38 718 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Музей космонавтики за 23,8 млн грн отремонтирует житомирская фирма: ОГА выбрала подрядчика

 Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил новый тендер и выбрал подрядчика для капитального ремонта музея космонавтики. Предыдущий тендер был отменен.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составила 24 млн 554 тыс. грн.

К аукциону допустили три фирмы: ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-В" с предложением 23 млн 680 тыс. грн, ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ" с предложением 23 млн 815 тыс. грн, ЧП Элитбуд-1 с предложением 24 млн 231 тыс. грн.

6 сентября было опубликовано сообщение о намерении подписать договор с ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ".



ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ" - зарегистрировано в Житомире в 2012 году. Уставный капитал - 470 тыс. грн. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.

В техническом задании указано, что победитель торгов должен провести замену окон и дверей, демонтаж металлоконструкций пристройки, утеплить помещение, заменить сети, кровлю, отопление, обустроить крыльцо, установить ограждение, освещение, провести на прилегающей территории благоустройство и озеленение.

По условиям тендерной документации, провести ремонт подрядчик должен до конца 2021 года.
Тэги: Житомир, тендер, музей космонавтики
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Комментариев: 3
bender123
1 vasya (bender123)   • 12:09:56, Сегодня [Материал]

надеюсь все кто прочитал ща статью понимает что речь идет практически про сумму в миллион долларов сша.. 27 лямов грн это один лям баксов.. а в статье речь про 24 ляма грн.. надеюсь все понимают что это огромная сумма..
pushistik13
3 Пушистик (pushistik13)   • 14:22:13, Сегодня [Материал]

по 100 гривен с каждого житомирца
включая грудных детей.....
DomA
2 Владимир (DomA)   • 14:14:28, Сегодня [Материал]

і нарешті добудують пленетарій!))
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