Музей космонавтики за 23,8 млн грн отремонтирует житомирская фирма: ОГА выбрала подрядчика

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил новый тендер и выбрал подрядчика для капитального ремонта музея космонавтики. Предыдущий тендер
был отменен.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составила 24 млн 554 тыс. грн.
К аукциону допустили три фирмы: ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-В" с предложением 23 млн 680 тыс. грн, ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ" с предложением 23 млн 815 тыс. грн, ЧП Элитбуд-1 с предложением 24 млн 231 тыс. грн.
6 сентября было опубликовано сообщение о намерении подписать договор с ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ".
ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ"
- зарегистрировано в Житомире в 2012 году. Уставный капитал - 470 тыс. грн. Основной вид деятельности - строительство жилых и нежилых зданий.
В техническом задании указано, что победитель торгов должен провести замену окон и дверей, демонтаж металлоконструкций пристройки, утеплить помещение, заменить сети, кровлю, отопление, обустроить крыльцо, установить ограждение, освещение, провести на прилегающей территории благоустройство и озеленение.
По условиям тендерной документации, провести ремонт подрядчик должен до конца 2021 года.