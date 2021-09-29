В ОГА объяснили, почему отменили тендер на ремонт Национального музея космонавтики

"Согласно распоряжению председателя Житомирской ОГА, этот объект включен к объектам культурного наследия. Поэтому на таких объектах выполняются только ремонтно-реставрационные работы. Так как у нас был капитальный ремонт, поэтому нецелесообразно его применять к такому объекту. Дом Королёва и так был объектом культурного наследия, поэтому там была объявлена ​​закупка на ремонтно-реставрационные работы", - пояснила директор департамента регионального развития Житомирской ОГА Инна Хоменко.