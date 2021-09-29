В ОГА объяснили, почему отменили тендер на ремонт Национального музея космонавтики

Житомирская ОГА не отказывается обновлять помещение Музея космонавтики. Только теперь там планируют не капитальный ремонт, а реставрацию.
Согласно распоряжению председателя ОГА Виталия Бунечко
, Музей космонавтики внесли в перечень объектов культурного наследия, передает "Перший житомирський
".
"Согласно распоряжению председателя Житомирской ОГА, этот объект включен к объектам культурного наследия. Поэтому на таких объектах выполняются только ремонтно-реставрационные работы. Так как у нас был капитальный ремонт, поэтому нецелесообразно его применять к такому объекту. Дом Королёва и так был объектом культурного наследия, поэтому там была объявлена закупка на ремонтно-реставрационные работы", - пояснила директор департамента регионального развития Житомирской ОГА Инна Хоменко.
По ее словам, повторный тендер на реставрацию будет объявлен после изготовления проекта.
Предыстория
Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации во второй раз отменил тендер
на капитальный ремонт музея космонавтики.
В сентябре 2020 года Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального
.
Зеленский пригласил Илона Маска
в Житомирский музей космонавтики.