В соцсети показали, как может выглядеть житомирский музей космонавтики после реставрации. ФОТО

Здание Национального музея космонавтики, в котором сейчас находятся экспозиции, было построено в 1987 году и уже нуждается в обновлении.
20 октября главный архитектор города Ольга Бронштейн
показала, как может выглядеть здание музея после реставрации.
"Спешу поделиться приятными фотографиями. Вскоре здание Национального музея космонавтики имени Сергея Павловича Королева будет иметь привлекательный вид. Фасад может быть изменен. С Георгием Мокрицким недавно делали визуальное обследование, краткое описание состояния (состояние несущих конструкций хорошее, состояние экспонатов хорошее)"
, - написала Бронштейн в соцсети.
Реставрация музея
Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации дважды отменил тендер
на капитальный ремонт музея космонавтики.
В Житомирской ОГА пояснили, что не отказываются обновлять помещение Музея космонавтики. Только теперь там планируют не капитальный ремонт, а реставрацию
.
Согласно распоряжению председателя ОГА Виталия Бунечко
, Музей космонавтики внесли в перечень объектов культурного наследия. Повторный тендер на реставрацию будет объявлен после изготовления проекта. Повторний тендер на реставрацію буде оголошено після виготовлення проєкту.