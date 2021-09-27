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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 27 » 18:05:00

ОГА отменила тендер на капремонт музея космонавтики в Житомире

Вчера, 18:05:00 507 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ОГА отменила тендер на капремонт музея космонавтики в Житомире

 Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации во второй раз отменил тендер на капитальный ремонт музея космонавтики.

Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Prozorro 24 сентября.

"Закупка отменяется в связи с отсутствием дальнейшей потребности в закупке товаров, работ или услуг". - говорится в сообщении.



Как сообщалось, ожидаемая стоимость закупки составила 24 млн 554 тыс. грн.

Победитель торгов должен был провести замену окон и дверей, демонтаж металлоконструкций пристройки, утеплить помещение, заменить сети, кровлю, отопление, обустроить крыльцо, установить ограждение, освещение, провести на прилегающей территории благоустройство и озеленение.

К аукциону допустили три фирмы: ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-В" с предложением 23 млн 680 тыс. грн, ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ" с предложением 23 млн 815 тыс. грн, ЧП Элитбуд-1 с предложением 24 млн 231 тыс. грн.

6 сентября было опубликовано сообщение о намерении подписать договор с ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ".

Напомним, в сентябре 2020 года Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального. Ранее Зеленский пригласил Илона Маска в Житомирский музей космонавтики.
Тэги: тендер, Житомир, музей космонавтики
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