ОГА отменила тендер на капремонт музея космонавтики в Житомире

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации во второй раз отменил тендер на капитальный ремонт музея космонавтики.
Соответствующее сообщение было опубликовано на портале Prozorro
24 сентября.
"Закупка отменяется в связи с отсутствием дальнейшей потребности в закупке товаров, работ или услуг"
. - говорится в сообщении.
Как сообщалось, ожидаемая стоимость закупки составила 24 млн 554 тыс. грн.
Победитель торгов
должен был провести замену окон и дверей, демонтаж металлоконструкций пристройки, утеплить помещение, заменить сети, кровлю, отопление, обустроить крыльцо, установить ограждение, освещение, провести на прилегающей территории благоустройство и озеленение.
К аукциону допустили три фирмы: ООО "АЛЬТЕРНАТИВА-В" с предложением 23 млн 680 тыс. грн, ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ" с предложением 23 млн 815 тыс. грн, ЧП Элитбуд-1 с предложением 24 млн 231 тыс. грн.
6 сентября было опубликовано сообщение о намерении подписать договор с ООО "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР КОМПЛЕКТ".
Напомним, в сентябре 2020 года Житомирский музей космонавтики им. С. П. Королёва получил статус национального
. Ранее Зеленский пригласил Илона Маска
в Житомирский музей космонавтики.